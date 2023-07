Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ cận thị sẽ tăng rất cao ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. WHO dự đoán 50% dân số trên thế giới sẽ bị cận vào năm 2050, riêng ở châu Á cận thị nhiều hơn do yếu tố chủng tộc, với 80-90% trẻ em châu Á sẽ bị cận thị.

Ths.BS Lữ Bảo Minh - Bác sĩ khoa Mắt, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Minh Đức (Bến Tre) cho biết: “Việc liên tục sử dụng thiết bị điện tử ở trẻ em trong đại dịch và việc không ra ngoài tiếp xúc ánh sáng tự nhiên sẽ làm tăng tỷ lệ cận thị. Người bị cận thị càng sớm thì sau này có nguy cơ mắc các bệnh về mắt đe dọa thị lực càng cao, chẳng hạn: rách, bong võng mạc, tăng nhãn áp…”.

Phòng khám chuyên khoa mắt bác sĩ Bảo Minh tại Bến Tre

Đo khúc xạ soi bóng đồng tử tại phòng khám mắt bác sĩ Bảo Minh

Để phòng tránh cận thị, BS. Minh khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm đến việc khám khúc xạ định kỳ ít nhất 6 tháng/lần ở những nơi uy tín. Ngoài ra, trẻ cần được tham gia các hoạt động ngoài trời ít nhất 2 giờ/ngày.

BS. Minh cho biết, hiện đã có loại thuốc nhỏ mắt có tác dụng chậm tiến triển độ cận cho trẻ. Trẻ cần được đến bác sĩ khám để có chỉ định dùng thuốc.

Để phục vụ nhu cầu chẩn đoán tật khúc xạ, phòng khám mắt tại Bến Tre của BS. Lữ Bảo Minh trang bị máy đo khúc xạ từ hãng Zeiss (Đức), máy sinh hiển vi khám mắt Zeiss (Đức), đèn soi bóng đồng từ Heine (Đức). Bác sĩ cho biết, những trường hợp đặc biệt, sẽ được đo khúc xạ có nhỏ thuốc liệt điều tiết để đánh giá chính xác hơn tật khúc xạ của bệnh nhân.

Bệnh nhân đến khám cũng sẽ được bác sĩ tư vấn về các phương pháp kiểm soát cận thị.

Bệnh nhân tại Bến Tre có nhu cầu khám khúc xạ có thể liên hệ Phòng khám mắt bác sĩ Bảo Minh.

Doãn Phong