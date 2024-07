Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 của hơn 1 triệu thí sinh. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho hay, phổ điểm năm nay khá tốt. Phổ điểm một số môn thi có sự phân bố rất tốt như môn Lịch sử. Ngoài ra, phổ điểm môn tiếng Anh cũng bắt đầu có chuyển biến tích cực hơn so với phổ điểm của các năm trước đây.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), qua kết quả các môn thi, cho thấy được ma trận đề thi cũng như độ khó dễ cơ bản đã giữ ở mức ổn định và tất cả các môn đều có chuyển biến rất tích cực.

Điều đó thể hiện ở việc điểm trung bình dưới 5 của tất cả các môn đều có sự cải thiện đáng kể. Kể cả các môn như Toán, Lịch sử, Vật lý là những môn thường có số điểm dưới trung bình tương đối lớn. Với việc phổ điểm các môn như Toán, Vật lý, đặc biệt là môn Hoá học và Địa lý số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước. Do đó, dự báo tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 phổ điểm sẽ tăng.

“Qua đánh giá phổ điểm thi vẫn thấy điểm khối Khoa học Xã hội, ví dụ môn Ngữ văn, Địa lý tỷ lệ điểm giỏi cao, điểm dưới trung bình thấp; trong khi đó môn Khoa học Tự nhiên như Toán, Vật lý tỷ lệ điểm giỏi mặc dù đã cải thiện nhưng tỷ lệ điểm dưới trung bình vẫn cao hơn so với môn khác. Do đó, công tác định hướng thi, xét tuyển vào đại học ở tổ hợp Khoa học Tự nhiên cần được lưu ý, chú trọng hơn”- GS Đức nói.

Điểm chuẩn tăng, giảm ra sao?

Với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TPHCM, dự đoán, điểm chuẩn các khối như A00, A01, D00 sẽ tương tự như năm 2023. Tức là điểm từ 25 trở lên cho các trường đại học top trên và các ngành nghề top trên của các trường đại học. Các trường đại học top trung bình, điểm chuẩn sẽ dao động từ 20 - 24, phần còn lại là mức điểm chuẩn từ 15 - 20.

Ông Sơn cho rằng, điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn năm ngoái nhưng lượng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cũng cao hơn năm ngoái. Khối có môn Văn, Địa và Lịch sử sẽ có điểm chuẩn cao hơn năm 2023 từ 1 - 1,5 trở lên. Theo đó, trường top, dự đoán sẽ ở mức từ 25 - 26 điểm trở lên mới trúng tuyển, phần lớn các trường đại học ở mức điểm dự kiến trúng tuyển là từ 21 - 24.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, nhìn nhận, phổ điểm các khối năm nay cao hơn năm 2023, ngoại trừ khối B00 có giảm nhẹ. Dựa vào chỉ tiêu phân bổ các trường xét tuyển điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn của các lĩnh vực khoa học xã hội, kinh doanh quản lý (thường tuyển khối C00, D01) có thể sẽ tăng từ 0,5-1 điểm.

Riêng khối ngành sức khoẻ (thường xét tuyển khối B00), dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp điểm chuẩn có thể giảm nhẹ. Khối ngành xét tuyển khối A00, A01 điểm chuẩn có thể tăng nhưng không đáng kể.

“Điểm chuẩn C00, D01, D96 có thể tăng nhẹ. Điểm chuẩn B00 có thể chững lại hoặc giảm không nhiều. Điểm chuẩn A00, A01 tăng nhưng không đáng kể”- ông Nhân nói. TS Nhân cho hay, điểm chuẩn tăng là do điểm thi vào và tỷ trọng các trường xét điểm thi tốt nghiệp không nhiều.

Riêng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, dự kiến điểm chuẩn tăng không nhiều vì nhà trường còn dành hơn 50% tổng chỉ tiêu để xét tuyển từ thi tốt nghiệp.

Dựa trên phổ điểm, điểm trung bình, điểm trung vị và mức điểm thí sinh đạt nhiều nhất của các môn thi tốt nghiệp THPT 2024, PGS. TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Nha Trang, cho rằng, các môn thi đều có sự phân hóa phù hợp với điều kiện tuyển sinh hiện nay, không có nhiều biến động về phổ điểm các tổ hợp xét tuyển truyền thống.

Năm nay, môn Địa lý, Ngữ văn và Lịch sự có mức điểm tăng cao nhất so với 2023 và các năm trước. Các môn khác tăng không đáng kể.

Thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT một số môn thi trong giai đoạn 2021-2024

Đối với phổ điểm tổ hợp xét tuyển truyền thống năm 2024, PGS Phương cho hay, tất cả điểm trung bình 5 tổ hợp truyền thống đều tăng so với năm 2023, chẳng hạn: Tổ hợp của 3 môn thi bắt buộc là D00 tăng 0,63 điểm so với năm 2023, trong khi đó Tổ hợp C00 có tăng gần 2 điểm so với năm 2023. Tổ hợp A00 và B00 tăng không đáng kể.

Như vậy, các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn, du lịch, dịch vụ - là nhưng ngành thường xét tuyển khối D00, C00 có thể có điểm chuẩn trúng tuyển tăng so với năm ngoái, dự báo từ 0,5 – 1,5 điểm. Trong khi các ngành kỹ thuật, công nghệ có khả năng giữ ổn định so với năm 2023.

Chi tiết so sánh điểm giữa các tổ hợp của năm 2024 so với năm 2023

Đối với Trường Đại học Nha Trang, hầu hết các ngành đều có môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, trong đó khoảng 50% số ngành/chương trình đào tạo có điểm điều kiện tiếng Anh (điểm chuẩn tiếng Anh). Như vậy rào cản sẽ nhiều, khắt khe hơn là chỉ dùng 1 tiêu chí điểm tổ hợp 3 môn. Vì vậy, điểm chuẩn dự kiến các ngành kinh tế, kế toán, du lịch có thể tăng khoảng 0,5 điểm. Các ngành thủy sản, kỹ thuật được dự báo ổn định như năm 2023.