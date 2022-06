Diễm My 9x lên tiếng về tin yêu Nhan Phúc Vinh

Buổi ra mắt phim truyền hình Giấc mơ của mẹ diễn ra vừa diễn ra tại TP.HCM. Phim được Việt hóa từ tác phẩm của Hàn Quốc, đề cao tình mẫu tử. Sau các dự án thành công trước đó như như Gạo nếp gạo tẻ và Cây táo nở hoa, ê-kíp kỳ vọng đây là sản phẩm tiếp theo gây được tiếng vang với mô tuýp gia đình quen thuộc.

Phim cũng đánh dấu sự tái hợp của Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh kể từ Tình yêu và tham vọng năm 2020. Khác với vai tình nhân, cặp đôi lần này trong phim đóng vai anh em ruột với không ít cảnh mâu thuẫn, xung đột. Việc gắn kết trên màn ảnh và ngoài cuộc sống khiến cả hai nhận nhiều sự chú ý.

Diễm My 9x cho biết giữa mình và Nhan Phúc Vinh chỉ là quan hệ đồng nghiệp.

Tại sự kiện, Diễm My 9x thẳng thắn lên tiếng khi nhận các câu hỏi liên quan từ giới truyền thông. Theo nữ diễn viên, cô xác nhận giữa mình và Nhan Phúc Vinh chỉ là anh em đồng nghiệp và bác bỏ thông tin “phim giả tình thật”.

“Với tôi anh Vinh là một người anh, người đồng nghiệp đáng kính trọng. Anh chuyên nghiệp, biết nâng đỡ bạn diễn khi cùng làm việc chung. Khi tôi ra Hà Nội công tác, chính anh ấy là người tìm nhà thuê cho tôi cũng như hỗ trợ rất nhiều. Có cơ hội được làm việc, gắn bó với anh là điều tôi thấy vinh dự”, Diễm My chia sẻ.

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh cho hay anh dành tình cảm và sự quý mến với Diễm My 9x. Do từng có cơ hội làm việc, cả hai không gặp khó khăn trong lần tái ngộ này. "Trong phim, tôi và My sẽ là một cặp anh em vô cùng khắc khẩu, tuy có đấu đá nhưng vẫn yêu thương nhau đúng nghĩa một gia đình. Tôi tin cả mình và My đều sẽ làm tốt vai trò mới này”.

Dàn diễn viên tên tuổi trong dự án phim truyền hình 'Giấc mơ của mẹ'.

Phim Giấc mơ của mẹ do Nguyễn Minh Chung đạo diễn, giám đốc sáng tạo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ngoài dàn diễn viên NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh, Quốc Anh, phim quy tụ những gương mặt như: NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn, nghệ sĩ Khánh Huyền, nghệ sĩ Hương Giang, bé Bảo Vi (Vimini), Phi Thanh Vân, Huỳnh Kiến An… Phim lên sóng từ ngày 4/7 trên kênh truyền hình HTV2.

Trailer phim 'Giấc mơ của mẹ'