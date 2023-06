Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Mai Dương, Chánh thanh tra Sở Du lịch Nghệ An cho biết, hôm qua (12/6) đoàn kiểm của Sở phối hợp với Công an tỉnh (phòng PA01), phòng VH-TT thị xã Cửa Lò, UBND – Công an phường Nghi Hương đã có buổi làm việc với khách sạn V.H và đại diện đoàn du khách đặt phòng ở đây.

Mục đích buổi làm việc để làm rõ thông tin trên mạng xã hội tố khách sạn V.H doạ "chặt chân thành viên đoàn và lăng mạ cả đoàn".

Theo ông Dương, tại buổi làm việc, đoàn đã trao đổi thẳng thắn, khách quan với đại diện đoàn khách du lịch đến từ Hà Nội.

Khách sạn V.H đóng tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò. (Ảnh: Việt Hòa)

Đại diện đoàn du khách cho biết, không có chuyện đoàn bị lăng mạ và bị dọa chặt đứt chân. Các thành viên của đoàn cũng không có ai viết thông tin như trên lên mạng xã hội.

Giữa đoàn khách và khách sạn xảy ra hiểu nhầm vì không thống nhất giờ nhận phòng từ trước đó. Sau đó, đoàn khách đã di chuyển sang khách sạn khác, giữa hai bên giải quyết vui vẻ và không có vấn đề gì.

“Không có chuyện khách sạn ở thị xã Cửa Lò lăng mạ và dọa sẽ chặt đứt chân đoàn du khách ở Hà Nội như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng đã đề nghị Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ người đăng tải thông tin trên mạng xã hội”, ông Dương nói.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, ông Hoàng Văn Phúc chia sẻ thêm, từ trước tới nay, thị xã luôn nỗ lực đem đến cho du khách cảm giác an toàn, thân thiện, mến khách. Ông cũng mong muốn lực lượng chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Như đã đưa tin, mới đây trên facebook Q.N (chưa rõ tên tuổi) đăng tải thông tin về việc một đoàn khách đến Cửa Lò nghỉ mát. Do khách sạn V.H (tại phương Nghi Hương) không đáp ứng được phòng nghỉ, giờ giấc bố trí nên khiến đoàn bức xúc, phải chuyển khách sạn khác.

Điều đáng nói, thông tin còn viết chủ khách sạn đã thuê nhóm người “xã hội” dọa nạt, lăng mạ, đòi chặt chân du khách.

Liên quan đến vấn đề này, ông T. (chủ khách sạch V.H) giải thích, có 2 nhân viên của ông đi tìm đoàn khách để hỏi rõ vì sao họ lại bỏ đi ở nơi khác. Ông T. cho biết muốn tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục những tồn tại của khách sạn (nếu có) chứ hoàn toàn không có chuyện dọa nạt "chặt đứt chân khách" như nội dung đăng tải tại tài khoản Facebook nêu trên.

Ông T. cũng đã thay mặt khách sạn trao đổi, gửi lời cảm ơn đến đoàn khách du lịch và khẳng định những gì phía khách sạn giải quyết chưa hợp lý, ông sẽ yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.