Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người.

Trang là nghi can trong vụ bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội, sau đó đưa bé đến Hưng Yên rồi nhẫn tâm ra tay sát hại. Vụ việc đang được cơ quan công an Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Giang phối hợp điều tra làm rõ.

Theo đó, công an xác định, vào chiều 19/9, nghi can Giáp Thị Huyền Trang đến trường mầm non ở khu đô thị cao cấp tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, để đón bé gái N.H.Th. (2 tuổi). Nhưng Trang không đưa bé về mà chở đi theo hướng Hưng Yên. Nghi can này vốn được gia đình nạn nhân thuê làm giúp việc và đưa đón bé 2 tuổi đi học từ 16-18h hàng ngày.

Nghi can Giáp Thị Huyền Trang và hình ảnh lúc đón bé 2 tuổi. Ảnh CACC.

Khi đó, bảo mẫu này mặc áo dài tay màu tím, quần dài đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và đi xe Honda Lead màu trắng. Đến khoảng 17h, Trang xuất hiện tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đến đây, nghi phạm hỏi chuyện người dân. Khi đó, một người dân ở xã thấy bé gái đứng ở phía trước, khóc lớn. Họ hỏi thì Trang trả lời đó là con gái mình, đang chở đi mua thuốc, nên không ai nghi ngờ.

Khoảng 18h, từ hình ảnh camera giám sát, người dân xã này thấy Trang, nhưng không còn sự xuất hiện của bé gái. Lúc đó, Trang ướt nửa người, cũng không thấy đi xe máy như ban đầu.

Tiếp đó, Trang bắt taxi để di chuyển. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định, người này đã vào một hàng tạp hóa, mua quần áo mới.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) nhận đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang.

Đêm cùng ngày, các lực lượng chức năng bắt đầu tổ chức truy vết Huyền Trang, rà soát, tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể bé 2 tuổi ở nơi ghi nhận hình ảnh cuối cùng

Đến sáng 20/9, người dân phát hiện thi thể bé 2 tuổi tại ao nhà ông N.X.T (62 tuổi, ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) - nơi ghi nhận hình ảnh cuối cùng của bé.

Khu vực phát hiện thi thể bé 2 tuổi.

Công an tỉnh Hưng Yên lập tức đến hiện trường xác minh, qua đó xác định đó là bé Th. - nạn nhân trước đó đi cùng nghi can Trang.

Công an cũng xác định, nghi can Trang sát hại bé 2 tuổi trước rồi mới nhắn tin đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng. Gia đình nạn nhân đã chuyển cho Trang 350 triệu đồng.

Nhận diện thi thể người phụ nữ giống nghi phạm

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh tính nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang. Công an Bắc Giang cho biết, Trang là chị cả trong gia đình có 3 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học, nhưng do thu nhập thấp nên xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Từ đầu năm nay, Trang làm việc tại một công ty giày da tại Hà Nội, thường xuyên không có mặt tại địa phương, không thực hiện việc đăng ký khai báo lưu trú, tạm trú.

Trong khi đó, những người gần nhà nghi can Trang nhận xét, khi còn ở địa phương Trang rất chăm chỉ, chịu khó, là một giáo viên nghiêm khắc. Nhưng sau khi rời quê hương để làm ăn ở Bắc Ninh, Hà Nội, họ nghe được thông tin Trang chơi bời, nợ nần.

Tối 21/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người phụ nữ ở sông Đuống (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có thể là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang. Tối cùng ngày, Công an TP Hà Nội đến Bắc Giang, đón mẹ nghi phạm đi nhận diện thi thể.