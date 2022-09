Diễn biến vụ giết người tình ở miền Tây, chở xác về TP.HCM đến công an đầu thú

Công an quận 7, TP.HCM đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tạm giữ nghi can Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đến nay, công an đã xác định nạn nhân là chị T.T.N (30 tuổi, quê Trà Vinh).

Lúc rạng sáng 19/9 nghi can Đỗ Tấn Lộc dùng ô tô chở thi thể người yêu đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 để đầu thú. Ảnh: Linh An

Trước đó, 5h30 rạng sáng 19/9 Lộc điều khiển xe ô tô đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú và khai báo vừa sát hại chị N. Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, phong toả chiếc xe để khám nghiệm và lấy lời khai của Lộc.

Lộc khai, đã có vợ con, sinh sống tại quận 7, nhưng quen biết và có quan hệ tình cảm với chị N.

Chiều 18/9, Lộc lái ô tô từ TP.HCM xuống nhà chị N. ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau đó, Lộc chở chị N. đi làm răng.

Khi đi, hai người có trò chuyện. Chị N. yêu cầu Lộc phải ly hôn với vợ để hai người chung sống với nhau. Chính vì thế mà cả hai phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Trong lúc bực tức, Lộc lấy dao có sẵn trên xe tấn công, đâm chị N. tử vong. Biết người tình đã chết, Lộc lái ô tô chở thi thể về nhà tại quận 7, TP.HCM.

Khi người thân biết chuyện, đã vận động Lộc đi đầu thú. Rạng sáng 19/9, Lộc chở thi thể chị N. đến trụ sở công an phương và khai báo hết mọi chuyện.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.