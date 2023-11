FCBEM là hội thảo kinh tế, kinh doanh và quản lý do Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2020. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật, hội thảo còn tạo điều kiện cho diễn giả và người tham dự giao lưu, kết nối thông qua các hoạt động trải nghiệm tìm hiểu đời sống kinh tế, văn hoá vùng miền tại Việt Nam.

Ngày 5/11, FPT Education đã tổ chức hội thảo về kinh tế, kinh doanh và quản lý “FPT Education Conference on Business, Economics and Management 2023” (FCBEM 2023) tại Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên khối ngành kinh tế đang theo học và làm việc tại các trường, tổ chức giáo dục tại Mỹ, Anh, Úc, Ba Lan, Philippines, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

TS. Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT phát biểu khai mạc hội thảo

31 nghiên cứu của các diễn giả, nhóm diễn giả xoay quanh chủ đề: “Sustainable Economy and Business: The Foundation for Sustainable Development” (dịch: Kinh tế và kinh doanh bền vững: Nền tảng cho sự phát triển bền vững) đã được trình bày tại hội thảo. Các nghiên cứu xuất sắc sẽ được lựa chọn và gửi tới các tạp chí có chỉ mục Scopus/ISI bao gồm: Foresight and STI Governance, Jurnal The Messenger và International Journal of Business and Globalisation

Các nghiên cứu được trình bày tại hội thảo đều khai thác nhiều yếu tố trọng yếu theo các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc trong các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh, lãnh đạo và quản lý, thương hiệu, truyền thông… Diễn giả và người nghe cũng đã có cơ hội cùng trao đổi góc nhìn, phương pháp mới trong phát triển kinh tế hay đào tạo nguồn nhân lực phù hợp để thích ứng với mục tiêu này.

Các diễn giả quốc tế tại FCBEM 2023

Đặc biệt tại sự kiện là 4 phiên toàn thể do GS. Danielle Talbot - Trường Kinh doanh Greenwich (thuộc Trường ĐH Greenwich, Anh); GS. Zdzislaw Polkowski - Trường ĐH WSG Bydgoszcz, Ba Lan; PGS. Andrea Szabo - Trường ĐH Houston, Mỹ và TS. Roberto Chavez - Trường ĐH Công nghệ Swinburne, Úc trình bày…

Trong số đó, nghiên cứu của GS. Zdzislaw Polkowski - Trường ĐH WSG Bydgoszcz, Ba Lan nhấn mạnh cách đưa CNTT thành công cụ hiệu quả quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Ba Lan và các nước châu Âu đã thu hút sự quan tâm của chuyên gia, người tham dự FCBEM 2023.

GS. Zdzislaw Polkowski là 1 trong 4 diễn giả phiên toàn thể tại FCBEM 2023

Theo GS. Zdzislaw Polkowski, không chỉ ứng dụng CNTT một cách thuần tuý, các doanh nghiệp tại châu Âu đã và đang triển khai “CNTT xanh” bằng chính các xu hướng công nghệ quan trọng những năm gần đây như: ứng dụng IoT, AI, điện toán đám mây, web 5.0… Quá trình này đã giúp doanh nghiệp châu Âu quản lý và vận hành thêm hiệu quả cũng như đẩy mạnh việc tiết kiệm chi phí, tối ưu nguồn nhân lực và hướng tới sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm phù hợp với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Sinh viên Trường ĐH FPT đặt câu hỏi cho diễn giả tại phiên toàn thể FCBEM 2023

Được đánh giá là quốc gia trẻ có tiềm năng về CNTT, thích ứng nhanh và đang tích cực đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là nơi tiềm năng để học hỏi và tăng tốc phát triển từ mô hình “CNTT xanh” của châu Âu này.

Đại diện FPT Education bày tỏ, thông qua những hội thảo học thuật quốc tế quy tụ nhiều giáo sư, chuyên gia uy tín như FCBEM 2023, không chỉ giảng viên, sinh viên khối ngành kinh tế của trường mà các chuyên gia và nhà nghiên cứu của Việt Nam cũng có thêm cơ hội học hỏi, mở rộng tầm nhìn, tăng cơ hội phát triển chuyên môn.

Các nghiên cứu được trao “Best paper”

Kết thúc hội thảo FCBEM 2023, 4 nghiên cứu xuất sắc nhất đã được trao giải “Best Paper”. Trong đó, 2 nghiên cứu đến từ FPT Education, 2 báo cáo còn lại đến từ các tác giả, nhóm tác giả người Indonesia, Úc và Việt Nam.

Bích Đào