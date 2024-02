Hiện nay, trên cả nước, vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt là rác thải sinh hoạt đang gây bức xúc dân sinh. Nhiều bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, thậm chí các nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ lạc hậu đang gây ô nhiễm nghiêm trọng do nước rỉ rác, côn trùng, mùi với bán kính lan rộng lên tới 10km. Điều này đã dẫn đến việc người dân nhiều tỉnh thành ngăn cản việc chôn lấp rác, như Hà Nội, Thái Bình, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ngãi … Việc xử lý rác thải sinh hoạt trở thành vấn đề cấp bách, liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý rác thải môi trường bằng công nghệ hiện đại như đốt rác phát điện cần được ưu tiên, khuyến khích. Nhà máy điện rác Seraphin (Tập đoàn AMACCAO) với công suất xử lý rác ấn tượng lên đến 2.250 tấn/ngày đêm và công suất phát điện 37.5MW, sử dụng công nghệ hiện đại lò ghi cơ học Martin của Đức, sau khi hoàn thành sẽ trở thành 1 trong những nhà máy điện rác lớn nhất khu vực Đông Nam Á, góp phần giúp thành phố Hà Nội giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do chôn lấp rác thải sinh hoạt gây nên.