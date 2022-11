Diễn tiến mới nhất vụ người đàn ông được cứu sống trên đường về quê lo hậu sự

Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương báo cáo vụ việc liên quan đến bệnh nhân N.H.K.

Đây là bệnh nhân nhồi máu cơ tim có biến chứng ngưng tim ngưng thở ngoại viện, đã được xử trí và có chỉ định can thiệp mạch vành. Tuy nhiên, gia đình xin về do tiên lượng quá nặng. Trên đường về quê Quảng Nam, bệnh nhân cử động tay chận, được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam can thiệp, cứu sống và hồi phục.

Liên quan đến thông tin vì chi phí quá cao nên gia đình ông K. không gánh nổi, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết không có chuyện tư vấn chi phí điều trị lên đến 1,8 tỷ đồng.

Giá của tất cả các trường hợp can thiệp mạch vành trong nhồi máu cơ tim từ trước đến nay chỉ dao động trong khoảng 30 triệu đồng nếu có Bảo hiểm y tế và khoảng 70 triệu nếu không có Bảo hiểm y tế. Tại bệnh viện này cũng chưa bao giờ có kỹ thuật điều trị chuyên sâu nào có chi phí cao như vậy (1,8 tỷ).

"Bệnh viện lấy làm tiếc khi người nhà người bệnh không hỏi lại cho rõ về giá dịch vụ kỹ thuật", Ban giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nói.

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác trao đổi thông tin với thân nhân người bệnh của ê-kip trực.

"Thông tin phải chính xác, rõ ràng, nhất là khi thông tin về giá các dịch vụ kỹ thuật. Ê-kip trực cần kiên trì thuyết phục người nhà người bệnh an tâm và chấp thuận để người bệnh được tiếp tục điều trị với tinh thần còn nước còn tát", lãnh đạo Sở Y tế nói.

Sở Y tế cũng yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương bổ sung quy trình xử lý tình huống cho những trường hợp tương tự. Trong đó, khi không thuyết phục được thân nhân người bệnh, trưởng ê-kip trực cần mời hội chẩn lãnh đạo bệnh viện với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa có liên quan và chuyên viên phòng công tác xã hội. Từ đó, có quyết định phù hợp nhất có thể.

Trước đó, ngày 23/10, bệnh nhân N.D.K (47 tuổi) được Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu, nhồi máu cơ tim có ngưng tim ngưng thở ngoại viện.

Bệnh nhân được gia đình chuyển từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương về quê lo hậu sự. Tuy nhiên theo người vợ, trên đường đi, thấy tay chân ông K. cử động nên đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với hy vọng còn nước còn tát. Sau đó, ông K. được tái thông đoạn động mạch vành bị tắc, hồi phục sau 5 ngày điều trị.