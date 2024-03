Việt Nam- cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh triển khai xây dựng thành phố thông minh, ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong quá trình đó, dữ liệu đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý cơ sở dữ liệu đô thị tại Việt Nam hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế: Dữ liệu phân tán, cập nhật thủ công gây tốn kém chi phí, nguồn lực, dữ liệu chưa thống nhất và thiếu độ tin cậy… dẫn đến thiếu kết nối giữa hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng CNTT để quản lý, cung cấp tiện ích cho người dân.

Trong tình hình đó, điện toán đám mây được xem là công cụ quan trọng giúp quản lý và phân tích dữ liệu, góp phần cốt lõi định hình và phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.

4 vai trò của điện toán đám mây

Lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả: Điện toán đám mây cung cấp không gian lưu trữ linh hoạt và có khả năng mở rộng, giúp quản lý hiệu quả khối lượng dữ liệu khổng lồ tới từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời giảm bớt gánh nặng về hạ tầng và chi phí cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Xử lý, phân tích dữ liệu nhanh chóng: Cloud cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt để xử lý dữ liệu lớn và thực hiện các phân tích phức tạp, qua đó góp phần trong mọi lĩnh vực của smart city như: Chính phủ điện tử, y tế số, giáo dục số, giao thông thông minh, an ninh công cộng… Các thành phố có thể tận dụng công nghệ này để tối ưu hóa hoạt động, cung cấp dịch vụ công tốt hơn.

Kết nối đa dạng lĩnh vực: Điện toán đám mây là nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng thông minh, kết nối các lĩnh vực khác nhau, sử dụng một nền tảng dữ liệu dùng chung để quản lý giao thông, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng. Các dự án thành phố thông minh có thể sử dụng điện toán đám mây để tạo ra một hệ thống thông tin đồng nhất và hiệu quả.

Bảo mật và an toàn thông tin: An toàn thông tin là một yếu tố quan trọng trong xây dựng thành phố thông minh. Các dịch vụ bảo mật của điện toán đám mây đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ và truyền tải một cách an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp các công cụ quản lý rủi ro để giảm thiểu nguy cơ từ các mối đe dọa tiềm ẩn.

VNPT Cloud - Nền tảng góp phần định hình thành phố thông minh

Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ Cloud tiên phong ở Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong xây dựng các giải pháp về thành phố thông minh để áp dụng tại Việt Nam.

Với vai trò là nhà cung cấp hạ tầng dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin hàng đầu, VNPT đã triển khai nền tảng thu thập, lưu trữ, phân tích và chia sẻ dữ liệu; xây dựng hạ tầng thông tin an toàn, bảo mật; nền tảng đám mây cung cấp dịch vụ máy chủ ảo…Giải pháp VNPT Cloud - nền tảng đám mây của Tập đoàn VNPT được kế thừa những công nghệ hàng đầu trên thế giới, trong đó có nền tảng OpenSack (là nền tảng đang được hơn 500 công ty công nghệ lớn trên thế giới chung tay phát triển như: NASA, IBM, CISCO, Rackspace … và được tin dùng bởi các công ty công nghệ khác như: Ebay, NTT Japan, Yahoo).

Hiện nay, VNPT Cloud cũng đang được nhiều cơ quan, ban ngành trong nước tin tưởng và lựa chọn sử dụng là nền tảng hạ tầng số cho việc phát triển các ứng dụng.

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự gia tăng dân số các khu vực thành thị, các thành phố có thể tận dụng tiềm năng mạnh mẽ của những giải pháp đám mây VNPT Cloud như để cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, tăng cường sự phát triển bền vững trong tương lai.

Website: https://smartcloud.vn Hotline 24/7: 18001260.

Ngọc Minh