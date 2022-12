Diễn viên là vợ ông trùm hàng xa xỉ gợi cảm khi ra mắt phim

Salma Hayek Pinault là vợ của tỷ phú hàng xa xỉ François-Henri Pinault. Người đẹp sinh năm 1966 đang bận rộn quảng bá cho phim Puss in Boots: The Last Wish (Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng) - 1 trong 5 phim hoạt hình hay nhất được đề cử Quả cầu vàng 2023.

Tối 13/12, Salma Hayek cùng tài tử Antonio Banderas dự buổi công chiếu Puss in Boots: The Last Wish tại Lincoln Center, New York City, Mỹ. Salma Hayek diện đầm trễ nải sexy ra mắt phim. Trong Puss in Boots 2, nữ diễn viên lồng tiếng cho Kitty Softpaws - nàng mèo ranh ma, xinh đẹp, “người cũ” của Mèo Đi Hia.

Salma Hayek là gương mặt đình đám của điện ảnh Mexico trước khi thành danh tại Hollywood. Cô được các phương tiện truyền thông ca ngợi là một trong những nữ diễn viên Latin quyền lực và có ảnh hưởng nhất ở Hollywood cũng như nhiều lần lọt top những phụ nữ đẹp nhất thế giới. Vai diễn họa sĩ Frida Kahlo trong bộ phim tiểu sử Frida (2002) do cô sản xuất đã đưa Salma Hayek trở thành nữ diễn viên Mexico đầu tiên được đề cử giải Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất.

Các phim khác đáng chú ý mà Salma Hayek từng góp mặt phải kể tới Once Upon a Time in Mexico (2003), After the Sunset (2004), Bandidas (2006), các phim hài Grown Ups (2010), Grown Ups 2 (2013), The Hitman's Bodyguard (2017) cũng như phim chính kịch Tale of Tales (2015), Beatriz at Dinner (2017) và House of Gucci (2021). Nữ diễn viên chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel qua bộ phim Eternals (2021).

Salma Hayek trong buổi ra mắt ngày 13/12 tại Mỹ.

Puss in Boots: The Last Wish là bộ phim hoạt hình hiếm hoi Salma Hayek tham gia lồng tiếng và cũng là bộ phim duy nhất cô tham gia ra mắt trong năm 2022. Tại Việt Nam, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm này ngoài rạp từ 30/12 tới. Puss in Boots: The Last Wish (Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng) là 1 trong 5 phim hoạt hình hay nhất được đề cử Quả cầu vàng 2023.

Ở phần này, Puss tiếp tục phiêu lưu đó đây và sống những cuộc đời trọn vẹn như một người hùng. Thế nhưng để có chiến thắng phải trả giá đắt. Phát hiện ra mình đã dùng hết tất cả 8 mạng sống trong số 9 mạng, chú mèo Puss giờ đây sẽ buộc phải suy nghĩ về lựa chọn cuộc sống một cách thật cẩn thận, bởi tương truyền rằng huyền thoại nào cũng sẽ có hồi kết. Điều này buộc Puss phải bắt đầu cho một chuyến phiêu lưu thực hiện nhiệm vụ lớn nhất từng có: tiến vào Rừng Đen để tìm đến Ngôi sao mong ước thần thoại – thứ có thể giúp cậu khôi phục lại tất cả mạng sống.

Xuất phát từ một nhân vật trong thương hiệu Shrek, Mèo Đi Hia đã nhanh chóng trở thành hình tượng điện ảnh với phim hoạt hình riêng cùng tên và được hàng triệu các em nhỏ yêu mến. Puss in Boots sau đó xuất hiện trong hai phần tiếp theo của Shrek cũng như trong nhiều video từ DreamWorks Animation và sở hữu phim riêng của chính mình cùng một series truyền hình. Các bộ phim Shrek và Puss in Boots đã kiếm được tổng cộng hơn 3,5 tỷ USD trên toàn thế giới.