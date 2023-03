Theo Sina, người nhà Lưu Phong xác nhận với truyền thông nam diễn viên qua đời tại nhà riêng hôm 27/2. Anh được phát hiện lên cơn đau tim. Dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng nam diễn viên không qua khỏi.

Lưu Phong qua đời đột ngột ở tuổi 25.

Chia sẻ với báo chí, gia đình Lưu Phong bày tỏ cảm ơn y, bác sĩ đã tận tình cấp cứu cùng sự yêu thương của bạn bè, khán giả. "Con trai tôi đã không thể có tuổi thanh xuân đẹp nhất", bố nam diễn viên nói.

Tang lễ của Lưu Phong sẽ được tổ chức ngày 5/3 theo hình thức riêng tư. Do hoàn cảnh đơn chiếc, một số người bạn thân của nam diễn viên sẽ phụ giúp gia đình anh lo hậu sự.

Lưu Phong vốn là diễn viên tự do, từng là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh là bạn học cùng lớp của các nữ nghệ sĩ như Quan Hiểu Đồng, Châu Dã. So với bạn cùng lứa, anh có sự nghiệp khiêm tốn do chưa có vai diễn nổi bật.

Lưu Phong sinh năm 1998, là diễn viên trẻ tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng đóng các phim như Phúc lưu niên, Hai mươi bất hoặc 2, Hộ tâm,... Tác phẩm cuối cùng của anh là 199 yêu, đóng cùng Dương Tử và Phạm Thừa Thừa. Hiện đoàn phim đang lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế anh.