74.500 USD (1,8 tỷ đồng) là số tiền được trả cho bức hình Nastassja Kinski và Con trăn có chữ ký của nhiếp ảnh gia trong buổi đấu giá của Christie’s năm 2008. Khoản tiền đó không thể nói hết về sự lan tỏa rộng khắp của tấm ảnh chụp người mẫu Nastassja Kinski.

Bắt nguồn từ trang bìa tạp chí, bức hình không ngừng được in ấn, trở thành áp phích có số lượng kỷ lục vào thời bấy giờ (2 triệu bản). Đây cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều các tác phẩm sau này gồm cả bìa tạp chí Vanity Fair chụp nữ diễn viên Jennifer Lawrence.

Bức ảnh 'Nastassja Kinski và Con trăn' do nhiếp ảnh gia Richard Avedon thực hiện.

Nằm im 2 tiếng chờ trăn bò lên người

Buổi chụp ảnh thời trang năm 1981 cho tạp chí US Vogue có sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia Richard Avedon và người mẫu Kinski. Cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Dù vậy, những shoot hình đầu tiên có phần tẻ nhạt, không khác các bức ảnh thông thường khiến tâm trạng của cả người chụp và mẫu không mấy hứng khởi.

Stylist Polly Mellen nhớ lại, ê-kíp cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để tạo điểm nhấn. Cô đã hỏi Kinski xem có góp ý gì không. “Một con trăn”, nữ người mẫu trả lời.

Đó là ý tưởng đột phá vào thời điểm đó. Nhưng để con trăn hợp tác chụp ảnh không phải điều dễ dàng. Bất chấp sự dẫn dụ của người huấn luyện, con vật vẫn không chịu di chuyển lên cơ thể Kinski khiến ê-kíp bắt đầu mất kiên nhẫn. Nữ người mẫu đã phải nằm bất động trên sàn xi măng suốt 2 tiếng.

Đột nhiên, con trăn trườn qua những đường cong của Kinski và bò lên đến đầu cô. Con vật nhe nanh trước khi thè lưỡi liếm vào tai của người mẫu đang nằm im điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Nhiếp ảnh gia Avedon thì thầm: "Chính là như thế này" và kịp thời ghi lại khoảnh khắc hoàn hảo trong tích tắc.

Bức ảnh được chớp nhanh chóng đó thể hiện sự gợi cảm vượt thời gian cũng như khả năng kiểm soát cơ thể của Kinski.

Diễn viên Jennifer Lawrence tạo dáng chụp nude tương tự Kinski. Ảnh: Vanity Fair

Khởi nghiệp bằng vai diễn tai tiếng khi 14 tuổi

Theo Artland, buổi chụp hình cùng trăn không phải lần đầu Kinski khỏa thân. Sinh năm 1961 tại Berlin (Đức), cô bắt đầu làm người mẫu khi còn nhỏ và có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong The Wrong Move của đạo diễn Wim Wenders. Trong bộ phim này, Kinski mới 14 tuổi đã để lộ nửa trên cơ thể - một điều gây tai tiếng vào thời điểm đó. Hai năm sau, cô nhận vai chính trong phim kinh dị To the Devil a Daughter với hình ảnh táo bạo hơn: khỏa thân hoàn toàn.

Trong một bữa tiệc, Kinski đã gặp đạo diễn Roman Polanski - người khuyến khích cô sang Mỹ học diễn xuất. Có tin đồn cả hai bắt đầu mối quan hệ lãng mạn vào năm 1976, khi Kinski mới 15 tuổi, Polanski 43 tuổi. Tuy nhiên, Kinski đã phủ nhận chuyện này trên Guardian: "Có sự tán tỉnh. Có thể có sự quyến rũ nhưng không có gì hơn. Ông ấy tôn trọng tôi”.

Năm 1979, cô tham gia phim Tess của Polanski và giành giải Quả cầu vàng cho Ngôi sao nữ mới.

Sau đó, Kinski xuất hiện trong hơn 60 bộ phim của Mỹ và châu Âu bao gồm cả tác phẩm ăn khách được giới phê bình ngợi khen là Paris, Texas của Wim Wenders. Cô trở thành biểu tượng của vẻ đẹp gợi cảm và đạt đến đỉnh cao khi gặp nhiếp ảnh gia nổi tiếng Richard Avedon để chụp bức Nastassja Kinski và Con trăn.

Nastassja Kinski khi còn trẻ. Ảnh: IMDB

Dù những vai diễn nude mang tới cơ hội bước chân vào nghệ thuật cho Kinski nhưng sau này, cô cho rằng mình đã bị ngành công nghiệp giải trí bóc lột từ khi còn trẻ và ngây thơ.

Kinski có 3 người con từ các mối quan hệ khác nhau. Cậu con trai đầu lòng Aljosha sinh năm 1984 là kết quả của mối tình với bạn diễn Vincent Spano. Sau đó, cô kết hôn với nhà làm phim Ibrahim Moussa và có con gái Sonja năm 1986. Từ năm 1992 đến năm 1995, Kinski sống với nhạc sĩ Quincy Jones và sinh con gái út Kenya năm 1993.

Trong những năm sau đó, cô không ngừng có mối quan hệ với hàng loạt nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên khác.