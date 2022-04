Điều đầu tiên phải tính khi mua điều hoà nếu không muốn trả nhiều tiền cho hoá đơn điện

Điều hòa là vật dụng không thể thiếu trong mùa hè. Bởi vậy cứ đến tháng 4, tháng 5 hàng năm, nhu cầu mua điều hòa lại tăng cao khi thời tiết đã bắt đầu chớm oi bức.

Một điều mà nhiều người quan tâm đó là mua điều hoà như thế nào để vừa hợp túi tiền vừa tiết kiệm điện? Tuy là vậy nhưng hầu như mọi người đều quan tâm đến việc chọn hãng điều hoà để mua mà ít khi chú ý điều đầu tiên bạn cần xem xét đến đó chính là diện tích phòng sẽ lắp đặt điều hoà. Việc này có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của điều hoà cũng như hoá đơn tiền điện bạn phải chi trả hàng tháng.

Nhiều người nghĩ rằng điều hòa càng to thì sẽ càng nhanh mát. Tuy nhiên, điều hòa quá to so với diện tích phòng sẽ không thể phân bố nhiệt đều khắp phòng được hoặc làm giảm độ ẩm gây tốn tiền điện một cách lãng phí.

Bạn nên chọn điều hòa có kích thước và công suất làm lạnh phù hợp với diện tích căn phòng. Vừa tiết kiệm điện hàng tháng, vừa giúp căn phòng bạn trở nên mát mẻ, sang trọng và tinh tế hơn.

Ngoài ra, khi chọn mua điều hoà bạn cũng nên lựa chọn địa chỉ mua uy tín, đặc biệt là có chế độ bảo hành tốt. Bởi điều hoà là sản phẩm cần bảo trì thường xuyên. Không ít gia đình thường bỏ qua bước bảo trì định kì vì thấy máy điều hòa hoạt động vẫn trơn tru, không có tiếng ồn. Tuy vậy, máy điều hòa cần được vệ sinh và thay bộ lọc 3 tháng/lần. Dây làm mát cũng cần được kiểm tra thường xuyên để tránh rò rỉ.

Nếu không làm sạch định kì, bụi bẩn bám lâu ngày sẽ khiến nóng máy và lâu dần ảnh hưởng tới hoạt động của máy điều hòa.

Thường xuyên vệ sinh, đặc biệt là lọc gió của điều hòa sẽ vừa giúp tăng hiệu suất làm lạnh của điều hòa, đây cũng là cách tiết kiệm điện tối đa trong quá trình sử dụng. Ngoài ra bất kỳ những hỏng hóc, hoặc trục trặc nào trong quá trình làm việc của điều hòa cũng nên lập tức được khắc phục, để điều hòa có thể hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện hơn.

(Theo Gia Đình và Xã Hội)