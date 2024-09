Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết diện tích trồng chanh leo ở Việt Nam ước tính hơn 12.000ha, đạt khoảng 200.000 tấn mỗi năm. Khoảng 80% sản lượng chanh leo tươi và chế biến của nước ta được đưa sang 20 quốc gia.

Hiện nay, Việt Nam nằm trong top các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới, chỉ đứng sau Brazil, Colombia, Ecuador và Peru.

Chanh leo là loại quả chứa đa dạng chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa: AI

Giàu chất chống oxy hóa

Chanh leo rất giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Chất chống oxy hóa còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe các cơ quan, cải thiện lưu lượng máu, đặc biệt là đến não và hệ thần kinh.

Chất chống oxy hóa cũng làm giảm giảm viêm - liên quan đến các bệnh như bệnh tim và Alzheimer.

Nguồn chất xơ tốt

Chanh leo chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ điều hòa hệ tiêu hóa và giữ cho đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón, các rối loạn đường ruột.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chất xơ cũng làm giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch. Theo hướng dẫn chế độ ăn uống mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nam giới từ 19 đến 30 tuổi cần 38g chất xơ mỗi ngày, phụ nữ từ 19 đến 30 tuổi cần 28g.

Chỉ số đường huyết thấp

Chanh leo là loại trái cây nhiệt đới có chỉ số đường huyết (GI) thấp nên sẽ không gây ra sự gia tăng đột ngột lượng đường trong máu sau khi ăn. Do đó, đây là loại quả tốt cho những người bị tiểu đường.

Hầu hết các loại trái cây có GI thấp nhưng vẫn có một số quả có GI mức trung bình hoặc cao như dứa, dưa hấu và dưa lưới.

Giá trị dinh dưỡng của chanh leo. Infographic: Verywell

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo Medical News Today, các nghiên cứu cho thấy một hợp chất có trong hạt chanh leo có thể cải thiện độ nhạy insulin của con người, từ đó giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ trên người phát hiện ra rằng chất piceatannol trong chanh leo có thể cải thiện quá trình trao đổi chất. Những người đàn ông thừa cân dùng 20mg piceatannol mỗi ngày trong 8 tuần cải thiện khả năng trao đổi chất, bao gồm cả độ nhạy insulin, so với những người dùng giả dược.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chanh leo rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra. Vitamin C tăng cường hệ miễn dịch bằng cách giúp bạn hấp thụ nhiều sắt hơn từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật và tăng cường khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chanh leo chứa kali tốt cho tim và cũng ít natri giúp giảm huyết áp. Loại quả này chứa nhiều chất xơ, có thể hỗ trợ loại bỏ cholesterol dư thừa trong mạch máu. Chế độ ăn nhiều chất xơ cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.