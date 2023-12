{"article":{"id":"2225294","title":"Điều kiện để bệnh nhân BHYT được thanh toán chi phí khi tự mua thuốc, vật tư","description":"Theo đề xuất của Bộ Y tế, để được thanh toán chi phí, người dân có bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư tại nhà thuốc của cơ sở điều trị hoặc đơn vị cung ứng đáp ứng điều kiện cụ thể.","contentObject":"<p> Bộ Y tế ngày 10/12 cho biết đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư quy định <a href=\"https://vietnamnet.vn/benh-nhan-co-bao-hiem-y-te-van-phai-tu-mua-thuoc-khi-nao-duoc-thanh-toan-bu-2212142.html\" target=\"_blank\">thanh toán trực tiếp chi phí thuốc</a>, vật tư y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).</p>

<p>Dự thảo quy định cần có đủ các điều kiện sau để Quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh có thẻ BHYT hoặc cho cơ sở khám chữa bệnh.</p>

<p>Theo đó, thuốc, vật tư y tế mà người bệnh được kê đơn thuộc phạm vi quyền lợi của người tham BHYT; người bệnh được chẩn đoán, kê đơn, chỉ định thuốc, vật tư y tế nhưng tại thời điểm sử dụng hoạt chất thuốc, vật tư y tế không sẵn có tại cơ sở khám chữa bệnh. </p>

<p><strong>2 địa chỉ mua thuốc, vật tư để được thanh toán trực tiếp BHYT</strong></p>

<p>Về hình thức thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia BHYT, theo dự thảo, có 2 địa chỉ để người bệnh, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp mua thuốc, vật tư y tế:</p>

<p>Một là nhà thuốc<strong> </strong>của cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh điều trị. Hai là đơn vị cung ứng thuốc, vật tư y tế đáp ứng các điều kiện sau:</p>

<p>- Đã trúng thầu với bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT</p>

<p>- Thuốc, vật tư y tế đã được sử dụng và thanh toán cho người bệnh có thẻ BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh nơi đơn vị cung ứng trúng thầu</p>

<p>- Hợp đồng thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế còn hiệu lực.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bhytvnn-1-603.jpg?width=768&s=ykMdhesZigUE_G36Bn7GuQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bhytvnn-1-603.jpg?width=1024&s=iI4Vydmyeaog4ogPKPBkQg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bhytvnn-1-603.jpg?width=0&s=-O-pz6kycxr-e7uMFrLz6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bhytvnn-1-603.jpg?width=768&s=ykMdhesZigUE_G36Bn7GuQ\" alt=\"bhytvnn-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bhytvnn-1-603.jpg?width=260&s=By3Qs42m_JIPyU8dn-mpyA\"></picture>

<figcaption><em>Người dân mua thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội. Ảnh: Võ Thu </em></figcaption>

</figure>

<p>Để được thanh toán, người bệnh, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp cần xuất trình với cơ quan BHXH đơn thuốc, vật tư y tế được chỉ định bởi cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh và hóa đơn mua thuốc, vật tư y tế hợp pháp, hợp lệ để làm căn cứ thanh toán.</p>

<p>Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp có trách nhiệm thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho người bệnh theo các trường hợp quy định. </p>

<p><strong>Nhiều trách nhiệm cho cơ sở khám chữa bệnh</strong></p>

<p>Dự thảo thông tư đặt ra trách nhiệm của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và cơ sở khám chữa bệnh.</p>

<p>Trong đó, cơ sở khám chữa bệnh phải có trách nhiệm đấu thầu mua sắm theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh. Nếu không có đủ thuốc cung ứng, cần chuyển người bệnh đến cơ sở có đủ điều kiện cung cấp thuốc, vật tư. </p>

<p>Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không có sẵn thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh vì lý do khách quan mà không thể chuyển được người bệnh đến cơ sở khác thì cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn người bệnh tại các cơ sở cung ứng nhằm bảo đảm chất lượng mua thuốc, vật tư y tế và thông báo với cơ quan BHXH về trường hợp người bệnh tự mua.</p>

<p>Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không có đủ thuốc, vật tư y tế cung ứng cho người bệnh vì lý do chủ quan, cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm theo quy định của hợp đồng khám bệnh chữa bệnh BHYT và quy định pháp luật về đấu thầu.</p>

<p>Chiều 7/11, tại buổi chất vấn, trả lời chất vấn theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nêu quan điểm về việc cần có cơ chế để BHYT hoàn trả các khoản người dân đi khám chữa bệnh phải tự mua thuốc, vật tư ở ngoài vì bệnh viện thiếu, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho hay về nguyên tắc, cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo đủ thuốc, không để người dân phải mua thuốc ngoài trong thời gian điều trị nội trú.</p>

<p>Theo bà Lan, người bệnh tự mua thuốc bên ngoài có thể gặp nhiều nguy cơ liên quan đến chất lượng thuốc, an toàn người bệnh, việc giải quyết tranh chấp khi có tai biến, rủi ro, nguy cơ lạm dụng chỉ định, mua giá cao khó xác định trong thanh toán…</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702203663859\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2225231\"><a href=\"/q-a-ai-la-nguoi-duoc-tang-muc-huong-bao-hiem-y-te-ma-khong-can-cap-doi-the-2225231.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ai-duoc-tang-muc-huong-bao-hiem-y-te-ma-khong-can-doi-giay-to-372.png?width=0&s=33CmEw0F_1s6U8bhTzu_Wg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ai-duoc-tang-muc-huong-bao-hiem-y-te-ma-khong-can-doi-giay-to-372.png?width=260&s=gxDCjY0RE80U4uD3EwDuHw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/q-a-ai-la-nguoi-duoc-tang-muc-huong-bao-hiem-y-te-ma-khong-can-cap-doi-the-2225231.html\">Ai được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế mà không cần đổi giấy tờ?</a><span class=\"summary__content-desc\">Có 2 nhóm đối tượng được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tự động cập nhật dữ liệu mã hưởng bảo hiểm y tế từ 80% lên 100% và 95% mà không cần cấp lại thẻ.</span></div>

