Gan nhiễm mỡ độ 2 có thể phục hồi chức năng ban đầu?

Ai có thể bị gan nhiễm mỡ độ 2?

Trong gan luôn chứa một lượng mỡ nhất định, chiếm khoảng 3-5% trọng lượng gan. Khi lượng mỡ này ứ đọng nhiều sẽ dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ.

Bệnh diễn tiến rất âm thầm, không có biểu hiện ở giai đoạn đầu. Nếu không kịp thời can thiệp, gan nhiễm mỡ có thể gây ra viêm hoại tử gan, xơ gan nặng, thậm chí phải thay gan.

Gan nhiễm mỡ có thể chia làm 3 cấp độ. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ CKII. Đồng Quang Tráng, Trưởng đơn vị Tiêu hóa, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM), gan nhiễm mỡ chia làm 2 nhóm nguyên nhân: do uống rượu và không do rượu. Ở nhóm gan nhiễm mỡ không do rượu, thường do các bệnh lý chuyển hóa, béo phì, mỡ máu, tiểu đường…

Một cách tương đối, bệnh có thể chia làm 3 cấp độ:

Gan nhiễm mỡ độ 1: Tỷ lệ mỡ chiếm 5 - 10% trên tổng trọng lượng của gan. Các dấu hiệu thường rất nhẹ thậm chí không có. Nếu không điều trị, bệnh có thể nhanh chóng chuyển sang độ 2.

Gan nhiễm mỡ độ 2: Tỷ lệ mỡ chiếm đến 10 - 25% trọng lượng của gan, mỡ đã lan rộng ra các mô gan, gan có thể bị viêm.

Gan nhiễm mỡ độ 3: Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, rất khó điều trị và phục hồi. Gan bị xơ, hoại tử và ung thư gan.