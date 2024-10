Với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, trong đó có hình thức lừa đảo giả mạo shipper, cụ thể là: Tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức, đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông trên diện rộng để nâng cao kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến cho người dân; phát triển các bộ công cụ giúp người dân nhận diện lừa đảo trực tuyến; phát triển Cổng tiếp nhận báo cáo về lừa đảo, an toàn thông tin; triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân; triển khai hệ sinh thái ‘Tín nhiệm mạng’ để đánh giá, xác nhận các website đảm bảo an toàn thông tin mạng...