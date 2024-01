Đỗ Mỹ Linh và Thụy Vân

Show diễn Xuân Hè 2024 của nhà thiết kế Hà Duy mới diễn ra tại Hà Nội. Mặc dù thời tiết không thuận lợi với mưa phùn kèm gió lạnh nhưng dàn nghệ sĩ nổi tiếng vẫn hội tụ đông đủ để chúc mừng cho NTK sinh năm 1987.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Áo dài Phí Thùy Linh, hai chị em Á hậu Trà My - Thanh Tú, ‘chị đẹp' Quỳnh Nga, Á hậu Thụy Vân, ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca sĩ Hoàng Quyên; dàn diễn viên VFC như: Kiều Anh, Thu Quỳnh, Quỳnh Hoa, Hà Hương, Thanh Hương; vợ chồng MC Thùy Linh - Đức Hiếu, Hoa hậu Dương Thùy Linh, MC Minh Hà, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh... cũng tới dự.

MC Mai Ngọc và Thái Dũng.

Trong số dàn nghệ sĩ đến ủng hộ Hà Duy, nổi bật là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Nàng hậu nhờ người thân chăm sóc con nhỏ để có thể xuất hiện tại sự kiện. Diện bộ đầm màu đen trễ vai và ôm sát cơ thể, Đỗ Mỹ Linh khoe trọn nhan sắc mẹ một con ngày càng thăng hạng. Ngoài ra, Dương Thùy Linh và diễn viên Thu Quỳnh cũng có dịp để lộ bụng bầu trước ống kính. Cả hai đều rất mong đợi đến ngày con thứ hai chào đời.

NTK Hà Duy và Thu Quỳnh.

Tại show diễn, Hà Duy ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2024 chủ đề Haute Couture trước gần 500 khách mời. Khoảng 100 mẫu thiết kế cocktail và dạ hội với tone màu đen, pastel chủ đạo lần lượt chinh phục giới mộ điệu trên cây cầu Đông Tây dài hơn 100m, rộng 10m.

MC Phương Mai

Hai nàng thơ của 'vũ trụ VFC' diễn mở màn cho show thời trang của Hà Duy vào chiều 14/1. Show mở màn với những cú sải bước uyển chuyển của diễn viên Thùy Anh. Lần đầu tiên hợp tác với nhà thiết kế, diễn viên Chúng ta của 8 năm sau vừa là nàng thơ, vừa là First Face trong chiếc đầm xếp tầng màu trắng, kết hợp bra top sexy.

Nối gót Thùy Anh, diễn viên Lương Thanh thể hiện sự đối lập khi catwalk với bộ trang phục màu đen, điểm nhấn hai chiếc crop top kết hợp chân váy maxi.

Diễn viên Lương Thanh

Để thể hiện chủ đề Haute Couture, Hà Duy tiếp tục thể hiện sở trường kỹ thuật đính kết trên các thiết kế dự tiệc. Anh lăng xê các bộ suit, đầm voan lưới dáng suông, đầm bất đối xứng, quây ngực, đầm đuôi cá khoe đường cong triệt để. Một vài mẫu thiết kế mang hơi thở của đời thường khi kết hợp sơ mi dáng crop top cùng chân váy bút chì nhưng sang trọng hơn nhờ cách xử lý vải tạo bề mặt mới và khâu đính thủ công các họa tiết 3D.

Thùy Anh

Xu hướng sequin đang hot trên thế giới được ứng dụng trên các mẫu quần ống loe, áo khoác, đầm cocktail cắt xẻ, giúp phái đẹp nổi bật và cuốn hút giữa những chốn tiệc tùng của mùa lễ hội đầu năm và cuối năm. Bảng màu của Xuân Hè rực rỡ và tươi vui, trải dài từ các sắc trung tính như trắng, đen, rồi chuyển dần sang hồng nhạt, hồng neon, xanh dương, xanh ngọc, nhấn nhá một chút sắc cam và vàng.

Hà Duy muốn tận dụng những sắc màu sáng nhằm làm tôn da người mặc, giúp các cô gái ăn gian tuổi hiệu quả. Trên các gam màu đó, anh chọn chất liệu chủ đạo gồm nhung, voan lưới, taffeta làm chủ đạo, kết hợp các đường cắt cúp táo bạo ở ngực và đùi, đi kèm kỹ thuật dựng phom corset giúp cho bộ đầm thêm phần gợi cảm và quyến rũ.

Show diễn kết thúc mãn nhãn với hai vedette - cũng là hai người bạn thân của Hà Duy - Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu Thúy Hương. Hoa hậu Việt Nam 2010 biểu cảm sắc lạnh, visual đầy cuốn hút, kiêu sa với kiểu tóc buộc đuôi ngựa hiện đại.

Hoa hậu Ngọc Hân.

Người đẹp sải bước trong bộ đầm tông đen trắng, quây ngực, đính cườm và sequin ở thân trên, nhấn bằng áo choàng quá khổ.

Thúy Hương trong vai quý cô kiêu kỳ, sexy với đầm xẻ ngực, xẻ đùi sâu, vấn tóc cao, khoe chiếc cổ dài thon thả và quý phái.

Thúy Hương

Đây là lần hiếm hoi Ngọc Hân và Thúy Hương tái xuất trên sàn runway sau nhiều năm. Cả hai đều là người mẫu hot của thời trang Việt vào những năm 2000 trước khi có những bước ngoặt trong sự nghiệp. Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 và sau này trở thành nhà thiết kế áo dài còn Thúy Hương sau thời gian hoạt động tại thị trường London.

NTK Hà Duy và các người mẫu kết màn.

Ngoài các mẫu thời trang mới được Hà Duy thực hiện thì show diễn gây ấn tượng bởi phần nhạc do nhạc trưởng Lưu Quang Minh chỉ huy cùng dàn nhạc Maius Philharmonic. Các tác phẩm được nhạc sĩ lựa chọn như Spring - Four Seasons của Vivaldi vào cùng những sáng tác khí nhạc riêng của nhạc sĩ Lưu Quang Minh với tên gọi Nhà hát của những giấc mơ, Bình Minh Venice, Melodies of life. Bên cạnh đó, sự trở lại của giọng ca Soprano Phương Thuý (giọng chính của ban nhạc dân tộc Cỏ Lạ) với ca khúc O sole mio giúp cho không gian lãng mạn, sang trọng của bộ sưu tập Xuân Hè do NTK Hà Duy thực hiện cùng với dàn nhạc trẻ Maius Philharmonic kết hợp âm nhạc điện tử mang lại màu sắc tươi mới cho fashion show lần này.

Lê Đỗ

Ảnh: Vũ Toàn, Lê Chí Linh, Trương Gia Huy