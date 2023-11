Doanh nghiệp hai nước trao đổi về tiềm năng hợp tác

Đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm trưởng đoàn cùng với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều, lãnh đạo các sở ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh vừa tham dự nhiều hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với phòng thương mại và các cơ quan xúc tiến Cuba tổ chức tại thủ đô La Habana.

Tại Cuba, đoàn công tác đã tham dự Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Cuba được tổ chức tại Trung tâm hội nghị ExpoCuba Fairground, Havana. Đây là một chương trình quan trọng nằm trong khuôn khổ các sự kiện của FIHAV 2023 do VCCI tổ chức, quy tụ nhiều cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam và Cuba quan tâm tham gia sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác song phương dựa trên mối quan hệ ngoại giao thân thiết giữa hai nước.

Tham dự Diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An – Mai Văn Nhiều cho rằng, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương dựa trên nền tảng mối gắn kết về quan hệ chính trị là mong muốn không chỉ riêng của lãnh đạo tỉnh mà còn là nguyện vọng của nhân dân địa phương. Lãnh đạo tỉnh Long An đã khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại với các đối tác Cuba, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng về kỳ vọng hợp tác phát triển và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Liếp đã giới thiệu về môi trường đầu tư, những thành tựu nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nêu bật những định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, trong đó khẳng định Long An sẵn sàng chào đón và tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Long An và Cuba nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của hai bên dựa trên những mối quan hệ hợp tác truyền thống và tiềm năng phát triển.

Đại biểu và doanh nghiệp của hai nước đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm, qua đó, cập nhật các thông tin quan trọng, hiểu rõ hơn về cơ chế chính sách ưu đãi thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và Cuba làm cơ sở để nghiên cứu, xúc tiến thương mại và dự án đầu tư mới.

Tín hiệu khả quan sau Diễn đàn, các tổ chức và doanh nghiệp Cuba rất coi trọng và đánh giá cao khả năng hợp tác với Long An và mong muốn xây dựng các mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại lâu dài và bền vững với tỉnh trong thời gian tới.

Gian hàng Việt tại Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 39

Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 39 (FIHAV 2023) – hội chợ có quy mô lớn nhất Trung Mỹ và vùng Ca-ri-bê, hội tụ trên 4.500 đại diện doanh nghiệp đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đáng chú ý, tại hội chợ lần này có sự tham gia gian hàng của các doanh nghiệp, thương hiệu hàng Việt Nam nhằm quảng bá các mặt hàng đặc trưng, chất lượng cao để thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu vào thị trường Châu Mỹ Latinh.

Được biết, Việt Nam hiện là đối tác thương mại Châu Á lớn thứ 2 của Cuba. Trong giai đoạn 2015-2020, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 250-350 triệu USD. Các mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Cuba gồm: gạo, đồ điện, điện tử, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp, vật dụng gia đình, văn phòng phẩm… là những sản phẩm luôn được người dân Cuba đánh giá cao về chất lượng và đa dạng về mẫu mã.

Làm việc với Ban quản lý Đặc khu kinh tế Mariel

Mariel là đặc khu công nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Cuba nằm ở tỉnh Artemisa, có vị trí địa lý đắc địa ở trung tâm biển Caribe, tại ngã tư của các tuyến giao thông thương mại hàng hải chính ở Tây bán cầu. Định hướng trong tương lai Đặc khu kinh tế phát triển Mariel sẽ quy tụ nguồn lực tổng thể của địa phương để phát triển; đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, ấn tượng vào khu công nghiệp để thu hút đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, cũng tập trung phát triển năng lượng xanh, sạch giúp giảm rác thải và bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Ban quản lý Đặc khu Mariel chia sẻ mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để trao đổi thông tin và giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng, tiềm năng đầu tư của Đặc khu Mariel đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Long An nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Long An đánh giá cao về các bước chuẩn bị để định hướng phát triển khu kinh tế Mariel trong tương lai, đặc biệt các cơ chế chính sách thu hút đầu tư đã được hình thành và phát huy thế mạnh về việc chọn vị trí hình thành đặc khu rất phù hợp với đặc điểm và tình hình phát triển của Cuba.

Tỉnh sẽ thông tin về Mariel đến cho các doanh nghiệp Long An có nguyện vọng đầu tư ra nước ngoài và thông qua VCCI để có những kết nối tìm hiểu thêm trong thời gian tới. Đồng thời tại buổi làm việc, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã hăng hái trao đổi để tìm hiểu về phương thức nghiên cứu đầu tư tại Cuba, trong đó chia sẻ những thắc mắc về chính sách thanh toán ngoại tệ, việc nhập khẩu các nguyên vật liệu để phát triển dự án.

Cửu Long