Tối 9/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2023).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng một số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Bộ Công an.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, hai lực lượng đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Khẳng định sự đoàn kết, nhất trí một lòng giữa hai lực lượng Quân đội và Công an, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; luôn gắn bó, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những tình cảm tốt đẹp, gắn bó, đoàn kết một lòng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cũng đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược và xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Bộ Công an.

Hai lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ an ninh quốc gia trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, triển khai hiệu quả hàng trăm kế hoạch, phương án nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm, nhất là trên tuyến biên giới; phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời, tiếp tục phối hợp phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Chân thành cảm ơn những tình cảm sâu sắc và sự đón tiếp nồng ấm, thắm tình đoàn kết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp kịp thời, có hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.