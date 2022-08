Doãn Hải My lên tiếng về tin đồn sắp cưới Đoàn Văn Hậu

Tối 15/8, Đoàn Văn Hậu đăng nhiều hình ảnh thân mật cùng Doãn Hải My trên trang cá nhân. Cả 2 chính thức công khai sau 2 năm hẹn hò. Bài chia sẻ thu hút gần 200 nghìn lượt thích, hơn 9.000 bình luận. Thủ môn Bùi Tiến Dũng viết: "Chúc mừng hai em, trăm năm hạnh phúc nhé. Anh sẽ tới dự lễ cưới đúng giờ".

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu.

Hải My quen Văn Hậu thông qua người thân trong gia đình. Chàng cầu thủ từng đến cổ vũ cho Doãn Hải My tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, cặp đôi cũng nhiều lần bị "soi" đăng ảnh tại cùng một địa điểm. Bị chú ý về chuyện tình cảm nhưng cả hai chưa từng xác nhận hay phản hồi.

Chia sẻ với VietNamNet sau khi Đoàn Văn Hậu công khai chuyện tình cảm, Doãn Hải My nói: ''My là cô gái độc lập và luôn muốn có một sự nghiệp vững vàng. Hiện tại My đang là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội nên việc học sẽ được ưu tiên hàng đầu. Bản thân Hậu cũng là một cầu thủ muốn cống hiến rất nhiều cho màu cờ sắc áo của tuyển quốc gia. Vì vậy, tin đồn về đám cưới là hoàn toàn không đúng''.