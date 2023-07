Nhiệt điện tăng trưởng bằng lần

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu 1.404 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong kỳ PPC nhận gần 100 tỷ đồng cổ tức từ các đơn vị mà công ty góp vốn, giúp cho doanh thu tài chính tăng đột biến gấp 14,7 lần, lên 104 tỷ đồng.

Nhờ đó, Nhiệt điện Phả Lại đạt 186,4 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 167,4 tỷ đồng, gấp 2,5 lần quý II năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất doanh nghiệp ghi nhận kể từ quý I/2021.

Lợi nhuận Nhiệt điện Phả Lại tăng. (Ảnh: PPC)

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu 2.714 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 207,3 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại đạt 5.853 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Trong đó, khoản mục lớn nhất là đầu tư tài chính dài hạn là 2.500 tỷ đồng. Đây là các khoản đầu tư vào các công ty liên kết cũng như các đơn vị khác. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 700 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 5.331 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 3.262 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 625 tỷ đồng.

Cùng với Nhiệt điện Phả Lại, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) cũng có kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý II.

Cụ thể, trong quý vừa qua, Nhiệt điện Bà Rịa đạt doanh thu hơn 641 tỷ đồng, tăng gần 3,2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 27 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Bà Rịa đạt doanh thu hơn 687 tỷ đồng, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng gấp 7,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nhiệt điện Bà Rịa hơn 1.549 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, tổng nợ của Nhiệt điện Bà Rịa giảm 22% so với đầu năm, còn hơn 275 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm 95%

Trái ngược với nhiệt điện, doanh nghiệp thuỷ điện ghi nhận lợi nhuận sụt giảm. Lý do chính là bởi dù nhu cầu điện tăng cao, hệ thống điện miền Bắc rất cần nguồn nhưng thuỷ điện không thể phát như năm ngoái vì tình hình nắng nóng, các sông hồ cạn nước.

Trong quý II, CTCP Thủy điện Bắc Hà (BHA) có doanh thu gần 60 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 2,2 tỷ đồng giảm 94% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm Thủy điện Bắc Hà đạt doanh thu đạt 84 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuế âm 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 43 tỷ đồng.

Tương tự, CTCP Thủy điện miền Trung (CHP) có kết quả lợi nhuận giảm mạnh. Trong quý II, doanh thu đạt 146 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.



Lũy kế 6 tháng đầu năm Thủy điện miền Trung đạt doanh thu 388 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Một doanh nghiệp thuỷ điện khác là CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA) có doanh thu đạt 89 tỷ đồng trong quý II, giảm 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 66,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thủy điện Hủa Na đạt doanh thu 285 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý vừa qua, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đạt lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp cũng có lợi nhuận quý II giảm đáng kể so với cùng kỳ, như CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) lợi nhuận trước thuế giảm 31%. CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) giảm 13%. CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD) giảm 25%...