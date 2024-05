Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Nhà sách Phương Nam - Hoàng Việt (Quận Tân Bình, TP.HCM) chính thức ra mắt với thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc Indochine, kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và truyền thống.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng phòng Quản lý In và Phát hành xuất bản phẩm (Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông), TS. Quách Thu Nguyệt...

Nhà sách Phương Nam - Hoàng Việt được chia thành ba khu vực: dành riêng cho thiếu nhi, Hobby Hub và Book Cafe. Khu vực Book Cafe với không gian tối giản theo phong cách kiến trúc Pháp là điểm đến hấp dẫn cho khách hàng trẻ, nơi có thể tham gia thảo luận, nghỉ ngơi và chụp ảnh.

Khu vực Hobby Hub trưng bày các loại mô hình. Ảnh: Thanh Trúc

Bà Trần Nhật Hoàng Phương, Giám đốc Marketing và Truyền thông của Công ty Văn hóa Phương Nam cho biết: "Mục tiêu hàng đầu là tạo ra không gian trải nghiệm thú vị, nuôi dưỡng cảm xúc của khách hàng. Chúng tôi cũng bố trí những hàng ghế để độc giả có thể đọc sách ngay tại chỗ".

Các khách mời đánh giá cao việc mở ra những địa điểm đọc sách theo phong cách mới, góp phần duy trì giá trị văn hóa đọc và làm giàu kiến thức cho người Việt, đặc biệt là giới trẻ.

TS. Quách Thu Nguyệt nhận xét: "Việc gắn kết sách với giáo dục là điều đáng khích lệ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh. Việc này càng thuận lợi khi Nhà sách Phương Nam - Hoàng Việt nằm ở vị trí lý tưởng, gần các trường học".

TS. Quách Thu Nguyệt tham gia trải nghiệm không gian sách. Ảnh Thanh Trúc

Nhà sách quy tụ nhiều sách quốc văn, ngoại văn cùng hàng trăm sản phẩm khác như văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, đồ chơi, đồ lưu niệm từ các thương hiệu uy tín.

Là người thích dạo các nhà sách, bạn Phạm Thị Thủy Tiên chia sẻ thích không gian kết hợp cà phê và sách vì phù hợp để các gia đình gặp gỡ, vui chơi, học tập và trẻ nhỏ có thể lắp ráp đồ chơi, đọc truyện.

"Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nhà sách kết hợp giải trí, đọc sách để cha mẹ và con cái có thể đến cùng nhau vào cuối tuần. Đây cũng là cách thúc đẩy văn hóa đọc kết hợp với giải trí rất tốt", Thuỷ Tiên nói.

Bạn đọc thích thú trước không gian kết hợp cà phê và sách. Ảnh: Thanh Trúc

Cùng với sự kiện ra mắt, Nhà sách Phương Nam - Hoàng Việt có nhiều hoạt động ý nghĩa và các chương trình: Giao lưu, trò chuyện cùng nhà văn, nhà báo Đông Vy ngày 25/05, chuỗi hoạt động workshop cho thiếu nhi như tô tượng, tô màu sáng tạo, vẽ tranh...