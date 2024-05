Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên Việt Books kết hợp với Nhà xuất bản Văn học ra mắt cuốn sách Từ Việt Bắc về Hà Nội. Tác phẩm là tập 3 trong bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm, gồm 5 tập của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Tác giả chia sẻ, bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 5 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người.

'Từ Việt Bắc về Hà Nội' là tập thứ 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: Liên Việt Books

Tập 1 - Nợ nước non, xuất bản năm 2022, khắc họa hình tượng Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành lớn lên cùng lời ru đau đáu của bà, của mẹ: “Con ơi nhớ lấy câu này/ Chăm lo đèn sách cho tày áo cơm/ Làm người đói sạch rách thơm/ Công danh là nợ nước non phải đền”.

Tập 2 - Lênh đênh bốn biển, xuất bản năm 2023, khắc họa hình tượng Nguyễn Tất Thành trong tên mới Nguyễn Văn Ba, xuống tàu biển mang tên Đô đốc Latouche Tréville sang phương Tây mà sau này Người kể lại: “Tôi muốn đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào ta”.

Tập 3 - Từ Việt Bắc về Hà Nội, khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ đầu năm 1941 đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

Chiều 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong khoảng thời gian 5 năm đó, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhen nhóm và thổi bùng ngọn lửa cách mạng ở địa đầu Tổ quốc: “Non xa xa, nước xa xa/ Nào phải thênh thang mới gọi là/ Đây suối Lê Nin, kia núi Mác/ Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Cũng giống như ở hai tập đầu của bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ vẫn nhất quán với lối tự sự biên niên sử, chủ động tạo cho mạch truyện trôi theo trật tự thời gian tuyến tính. Người kể chuyện nêu lại những biến cố, sự kiện quan trọng đã thực sự xảy ra; những con người có thật hay hư cấu xoay quanh nhân vật trung tâm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, song tác giả luôn tỉnh táo để không sa vào “bẫy lịch sử”.

Bối cảnh hiện thực đời sống của tập 3 diễn ra từ 1941-1945, tình hình cách mạng Việt Nam tuy âm thầm bề ngoài nhưng sôi sục bên trong, chờ thời cơ bùng lên cơn bão táp lớn.

Độc giả sẽ bất ngờ khi biết về những hoạt động, tầm nhìn chiến lược, sắc sảo của lãnh tụ Hồ Chí Minh thời gian ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; những chuyến qua lại biên giới Việt - Trung như con thoi để móc nối liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nắm tình hình của chính phủ Quốc dân; việc Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt và giam giữ hơn một năm, đày ải qua hàng chục nhà lao lớn nhỏ; hoàn cảnh ra đời của các bài thơ trong Nhật ký trong tù; tấm lòng quý mến của người dân Trung Quốc với Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người...

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho biết, cùng với bộ tiểu thuyết 5 tập, có 5 vở sân khấu cùng tên song hành, đã và sẽ ra mắt công chúng.

Trong đó, vở cải lương Nợ nước non do Tiến sĩ - NSND Triệu Trung Kiên làm đạo diễn đã ra mắt khán giả ở Hà Nội, TP.HCM, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Đồng Nai, Bình Phước và một số địa phương khác.