Theo Yonhap, trong ngày 31/12, ngay sau khi Tòa án quận Tây Seoul phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đội ngũ pháp lý của ông Yoon đã lên tiếng phản đối, đồng thời chuẩn bị kế hoạch đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp để yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ.

"Thật vô lý khi một cơ quan không có thẩm quyền điều tra được phát lệnh bắt giữ. Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với cán bộ cấp cao Hàn Quốc (CIO) không có quyền điều tra về các cáo buộc nổi loạn, nên lệnh bắt giữ là bất hợp pháp", ông Yun Gap-geun, một trong những luật sư của ông Yoon cho biết.

Trước đó, Tổng thống Yoon đã 3 lần từ chối yêu cầu ra trình diện của CIO để thẩm vấn về việc ban bố thiết quân luật, khiến cơ quan này buộc phải xin lệnh bắt giữ từ tòa án.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Khi được hỏi về vấn đề này, luật sư Yun nói rằng Tổng thống Hàn Quốc từ chối lệnh triệu tập vì CIO đã không thực hiện đúng thủ tục cần thiết.

"Tổng thống Yoon không có lý do gì để tránh né các cuộc điều tra. Ông ấy sẽ 'tự tin' đối mặt với bất kỳ cơ quan điều tra nào, miễn là họ tuân thủ các thủ tục pháp lý. Ông Yoon sẽ đưa ra lập trường chính thức vào một thời điểm thích hợp", luật sự Yun nói.

Mặc dù tòa án đã chấp thuận lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol, nhưng vẫn chưa rõ liệu CIO có thể thực hiện lệnh bắt giữ hay không. Trước đó, Cơ quan An ninh Tổng thống đã chặn các điều tra viên vào khu phức hợp Văn phòng Tổng thống, lẫn nơi ở chính thức của ông Yoon với lý do lo ngại về an ninh quân sự.