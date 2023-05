Thái An Nhà báo

Diễn đàn tổ chức ngày 13/5 do Bộ trưởng Ngoại giao Thuỵ Điển Tobias Billstrom và Phó Chủ tịch, Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh của Ủy ban Châu Âu Josep Borrell đồng chủ trì, với sự tham dự của 27 Bộ trưởng Ngoại giao/Trưởng đoàn các nước EU và 26 nước khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đại diện một số tổ chức quốc tế và các đối tác khác.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn.

Đây là dịp để các Bộ trưởng Ngoại giao EU và những nước khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cùng chia sẻ, đánh giá về cơ hội, thách thức và triển vọng hợp tác giữa hai khu vực. Từ đó đề xuất các ý tưởng, giải pháp nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy phối hợp giữa hai khu vực trong giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

Ba chủ đề chính được thảo luận tại Diễn đàn năm nay bao gồm thúc đẩy thịnh vượng bền vững và bao trùm; nắm bắt cơ hội phát triển xanh và vượt qua các thách thức toàn cầu; cục diện an ninh đang thay đổi ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhận định kinh tế toàn cầu đang ở thời điểm chuyển đổi then chốt, từ tăng trưởng dựa trên số lượng sang tăng trưởng chất lượng, từ nền kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên sang nền kinh tế tri thức.

Trong quá trình hợp tác chuyển đổi và cùng đối phó với các thách thức toàn cầu, với ba từ khóa “hợp tác, phối hợp và kết nối”, các nước cần có cách tiếp cận phù hợp nhằm vượt qua khác biệt, đáp ứng nhu cầu của các bên, tạo ra một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Từ kinh nghiệm phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh ba yếu tố “cân bằng” cần được bảo đảm.

Thứ nhất, cân bằng giữa nghĩa vụ và năng lực; theo đó, mục tiêu chung chỉ có thể đạt được khi các biện pháp thực thi được điều chỉnh phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của các quốc gia.

Thứ hai, cân bằng giữa tự chủ, tự cường và mở cửa, hội nhập, liên kết kinh tế. Các chính sách công nghiệp trong nước không được gia tăng bảo hộ và đóng cửa thị trường, mà cần tạo thêm cơ hội tái cấu trúc, đổi mới chuỗi cung ứng khu vực.

Thứ ba, cân bằng giữa chuyển đổi và ổn định. Quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số phải bảo đảm bền vững về tài chính và ổn định xã hội, an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Bà Lê Thị Thu Hằng với đại diện nước chủ nhà và EU

Trong thời gian tham dự Diễn đàn, bà Lê Thị Thu Hằng đã có các cuộc gặp với với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Jan Knutsson, Tổng thư ký Cơ quan đối ngoại EU (EEAS) Stefano Sannino, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Francisco André, Thứ trưởng Ngoại giao Mozambique Manuel José Gonçalves, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi.

Tại những cuộc gặp này, Việt Nam và các nước nhất trí tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; trao đổi về tình hình thế giới – khu vực cùng quan tâm; chia sẻ quan điểm về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, trong đó có Biển Đông.