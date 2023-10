Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu). Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Miền Bắc đang lạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Cơ quan khí tượng cho biết, trong hôm nay và ngày mai (22/10), thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt độ ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở mức thấp nhất, giảm 1 độ so với dự báo là 19-22 độ, nhưng vùng núi ở mức cao hơn với 18-21, vùng núi cao có nơi dưới 16.

Dự báo chi tiết thời tiết miền Bắc ngày 21-22/10. Nguồn: NCHMF

Đến ngày và đêm mai (22/10), nhiệt độ khu vực trên lại tăng 1 độ, ở mức dự báo là 20-23 độ, nhưng ở vùng núi lại giảm thấp nhất còn 16-19 độ và vùng núi cao dưới 14 độ.

Như vậy, có thể thấy hôm nay là ngày lạnh nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khi nền nhiệt giảm mạnh nhất từ đầu mùa thu đến nay; riêng vùng núi và núi cao ngày mai lạnh nhất.

Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng từ 23/10, nhiệt độ sẽ tăng trở lại.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng nhận định, từ khoảng 22-23/10, không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông.

Trưởng phòng dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu, nhưng thường gây ra mưa lớn, giông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Không khí lạnh tăng về tần suất và cường độ

Trong bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 21/10-20/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ.

Đồng thời, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nhiều ngày mưa rào và giông, trong đó cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, tổng lượng mưa thời kỳ này trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) (từ 20-30%); Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN (cao hơn từ 5-15%); khu vực từ Hà Tĩnh-Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ở ngưỡng xấp xỉ so với TBNN; riêng một số nơi ở Trung Trung Bộ thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ (từ 20-30%).

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, thời kỳ này, khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11.