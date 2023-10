Ngày 20/10, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, gió mùa đông bắc mạnh tràn về, làm suy yếu và tan cơn bão số 5 khi bão vẫn còn trên biển và khiến miền Bắc trở lạnh, vùng núi trở rét về đêm và sáng sớm.

Miền Bắc đón không khí lạnh, vùng núi có nơi rét dưới 14 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Ngày 20/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với hoàn lưu bão số 5, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 20-22/10, thời tiết thủ đô Hà Nội, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng thủ đô Hà Nội, theo TS. Lâm, từ 20-22/10, có mưa với lượng không đáng kể, chủ yếu là trời nhiều mây và trở lạnh, kèm gió đông bắc cấp 2-3; nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ.

Từ 23/10, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 28-32 độ ban ngày và 23-26 độ ban đêm; thời tiết suốt giai đoạn sau trời cũng hầu như không mưa và có nắng.

Trong khi đó, ở Trung Bộ trời chuyển nắng sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp. Nhưng từ 21/10, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ 22-24/10, khu vực này khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết của mùa mưa, với ngày nắng xen kẽ mây, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (20-22/10):