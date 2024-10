Sau sự kiện “thay đổi thế giới” với cánh tay thép khổng lồ lần đầu tiên trong lịch sử “bắt lại” thành công tên lửa đẩy Super Heavy hôm 13/10 và cú ra mắt xe điện tự lái hoàn toàn Tesla Robotvan và Robotaxi hôm 10/10, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk dường như đang đóng góp rất nhiều trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Donald Trump. Không chỉ với ảnh hưởng của mình, Elon Musk còn lo tiền cho tranh cử, thậm chí còn đối mặt nguy cơ bị điều tra.

Theo thăm dò của tờ The Hill hôm 20/10, ông Trump lần đầu tiên có tỷ lệ thắng cử cao hơn bà Kamala Harris, dù quỹ tranh cử của Kamala đã vượt ngưỡng tỷ USD, cao gấp đôi số tiền mà Trump có được. Trong khi ít tiền hơn, ông Trump còn phải chi quá nhiều cho các vụ kiện tụng liên tiếp của chính quyền Joe Biden-Kamala Harris.

Elon Musk có lẽ là cứu cánh của ông Trump với siêu ủy ban America PAC do tỷ phú này lập ra cách đây vài tháng với sự hậu thuẫn của một số doanh nhân công nghệ nổi tiếng để hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Donald Trump.

Đến nay, America PAC trở thành ủy ban tài trợ lớn nhất cho ông Trump với số tiền quyên góp được lên tới 75 triệu USD.

Hiện tỷ phú E.Musk đối mặt nguy cơ bị điều tra. Hôm 20/10, Thống đốc bang Pennsylvania (một bang chiến địa), thành viên đảng Dân chủ, ông Josh Shapiro đã đề nghị điều tra tỷ phú Elon Musk vì CEO Tesla tuyên bố tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho 1 cử tri ngẫu nhiên (sinh sống tại 7 bang chiến địa) ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến của ông về việc ủng hộ quyền phát ngôn và sở hữu vũ khí. Việc cho tặng sẽ được thực hiện cho tới ngày bầu cử 5/11.

Elon Musk bất ngờ chuyển sang ủng hộ Donald Trump sau khi cựu tổng thống Mỹ bị ám sát hụt. Ảnh: BLB

Elon Musk lo ngại gì?

Việc Elon Musk chuyển sang ủng hộ Donald Trump là một điều khá bất ngờ. Trước đó, Tesla được cho là bị ảnh hưởng bởi quan điểm “chống lại bất cứ ai có xe điện” của ông Trump và tuyên bố sẽ kết thúc mức hỗ trợ đến 7.500 USD cho khách hàng tại Mỹ mua xe điện cũng như nâng thuế với những mặt hàng như linh kiện ôtô…

Chính sách của Trump có thể khiến Tesla - doanh nghiệp tạo ra dòng tiền nhiều nhất của Elon Musk gặp khó khăn.

Vậy tại sao Elon Musk lại “quay xe” ủng hộ Donald Trump - một bước đi được xem là rất rủi ro? Với những diễn biến gần đây, có thể thấy, nếu ông Trump thua, Elon sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hệ sinh thái hàng không vũ trụ Space, mạng xã hội X (Twitter), hãng xe điện Tesla… có thể sẽ rơi vào khủng hoảng.

Hôm 16/10, SpaceX của Elon Musk đã đệ đơn kiện một ủy ban của California (đảng Dân chủ nắm quyền tuyệt đối) với cáo buộc đã có sự thiên vị chính trị trong việc cấm SpaceX phóng thêm tên lửa tại bang này. Lý do được cho là do Musk ủng hộ ông Trump. Trước đó, hồi tháng 7, Elon Musk cho biết sẽ chuyển trụ sở X và SpaceX, hiện đặt tại California đến nơi khác vì thất vọng với luật của bang này. Năm 2021, ông chuyển nơi cư trú từ California đến Texas do không đánh thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tư pháp dưới thời Biden cũng kiện SpaceX vì không tuyển một người đang xin tị nạn ở Mỹ cho dù SpaceX là một doanh nghiệp tham gia vào nhiều dự án quân sự và tình báo Mỹ.

Việc bảo vệ SpaceX được xem là ưu tiên khi mà tài sản của Elon Musk chủ yếu đến từ công ty này. Tính tới 21/10, theo Forbes, Elon Musk có 247 tỷ USD. SpaceX có giá trị khoảng 210 tỷ USD, trong đó Musk sở hữu khoảng 42%. Tesla có vốn hóa khoảng 700 tỷ USD, Musk sở hữu khoảng 12%.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đáng chú ý trên X hôm 29/9, Elon Musk cho rằng, bầu cho Trump là cách duy nhất cứu nền dân chủ Mỹ và nếu ông Trump không đắc cử thì “đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng”. Musk đưa ra giả thuyết cho rằng đảng Dân chủ đang đẩy nhanh quy trình để người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trở thành công dân và được quyền bỏ phiếu. Đảng này sẽ thống trị nền chính trị Mỹ.

Trên thực tế, ông Trump gần đây cũng đã đảo chiều ủng hộ xe điện vì Elon Musk. Ông Trump cũng cho biết sẽ bổ nhiệm Musk vào một ủy ban về hiệu quả của chính phủ nếu thắng cử. Musk sẽ cố vấn cho Nhà Trắng về trí tuệ nhân tạo.

Còn Elon Musk được cho là kỳ vọng về các hợp đồng và chính sách của chính phủ Mỹ cho các startup chưa có tiền lệ của mình, từ vệ tinh, xe điện, chip não Neuralink cho đến robot AI…