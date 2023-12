{"article":{"id":"2226605","title":"Đón năm mới ở nơi các mỹ nhân Miss Grand International từng lưu trú","description":"Từng là nơi lưu trú của dàn mỹ nhân đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới trong cuộc thi Miss Grand International 2023, Khách sạn Rex Saigon tiếp tục vui rộn ràng với lễ hội chào đón năm mới 2024.","contentObject":"<p>Vinh dự đồng hành cùng <a href=\"https://vietnamnet.vn/miss-grand-international-tag11668009146282159644.html\" target=\"_blank\">Miss Grand International</a>, Khách sạn Rex Saigon để lại ấn tượng khi mang đến những trải nghiệm đáng giá, những dịch vụ tốt nhất cho các người đẹp trong cuộc thi nhan sắc quốc tế.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/01-rex-hotel-saigon-1126.jpg?width=768&s=mZjsCwmpSFr12Bvrk0zvcQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/01-rex-hotel-saigon-1126.jpg?width=1024&s=ePd7ZBQuzJ5kus1PMss_Vw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/01-rex-hotel-saigon-1126.jpg?width=0&s=BTeqQivKF20w3zsn-vTymw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/01-rex-hotel-saigon-1126.jpg?width=768&s=mZjsCwmpSFr12Bvrk0zvcQ\" alt=\"01 rex hotel saigon.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/01-rex-hotel-saigon-1126.jpg?width=260&s=wm5y7pRW6zlPUutuz7-v7g\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Tọa lạc ngay giữa trung tâm quận 1 TP.HCM, Rex Hotel Saigon là nơi nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị tinh thần thoải mái để chinh phục chiếc vương miện cao quý của các người đẹp tại Miss Grand International 2023. </p>

<p>Rex Hotel Saigon luôn nỗ lực mang đến dịch vụ lưu trú đẳng cấp và những trải nghiệm mới lạ, thú vị cùng tinh hoa văn hóa ẩm thực.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/02rex-hotel-saigon-1127.jpg?width=768&s=MkCDyQ-e4pC_gtPgh9Mx4A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/02rex-hotel-saigon-1127.jpg?width=1024&s=Qu5IErRLYFqlSJfdJ_qYPQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/02rex-hotel-saigon-1127.jpg?width=0&s=WlueBL4GHIClPjlh3TbKcg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/02rex-hotel-saigon-1127.jpg?width=768&s=MkCDyQ-e4pC_gtPgh9Mx4A\" alt=\"02rex hotel saigon.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/02rex-hotel-saigon-1127.jpg?width=260&s=pGJlJMpfPB8AH54xDaJHDw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Dịp <a href=\"https://vietnamnet.vn/giang-sinh-tag12388525685525832265.html\" target=\"_blank\">Giáng sinh</a> và Tết dương lịch năm nay, Rex Hotel Saigon đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm tiệc huyền bí đón chào năm mới, hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị cho du khách.</p>

<p>Rex Hotel Saigon sở hữu không gian tầng thượng có thể nhìn ngắm TP.HCM nhộn nhịp và sôi động về đêm, hứa hẹn là một điểm check-in tuyệt vời trong thời khắc đầu năm mới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/03rex-hotel-saigon-1128.jpg?width=768&s=D7RmdKqFgX8_H5058JP6aQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/03rex-hotel-saigon-1128.jpg?width=1024&s=ApMGB5tw-tyV9cV5dxVhng\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/03rex-hotel-saigon-1128.jpg?width=0&s=S5g6rPy5QZcB-oxYSIyRyw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/03rex-hotel-saigon-1128.jpg?width=768&s=D7RmdKqFgX8_H5058JP6aQ\" alt=\"03rex hotel saigon.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/03rex-hotel-saigon-1128.jpg?width=260&s=FIVg2BMTAVcYZKFdYdtQWg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Đến đây mọi người có thể cùng bạn bè, gia đình trò chuyện trong không khí sang trọng, ấm cúng và thưởng thức đa dạng món ăn từ Á đến Âu. Sau đó, thực khách có thể hòa mình vào buổi tiệc hoành tráng đêm giao thừa và nâng ly đón chào năm mới 2024 tại Rooftop Garden Bar - nơi sẽ đưa bạn bước vào thế giới ẩm thực đẳng cấp, chương trình giải trí ấn tượng, hào hứng và sôi động. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/04-rex-hotel-saigon-1129.jpg?width=768&s=WStecT_ElM3xI6KX19Df9w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/04-rex-hotel-saigon-1129.jpg?width=1024&s=mCb33LoktLC1OKPPN4QrcQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/04-rex-hotel-saigon-1129.jpg?width=0&s=srBcHBqteWc7ryeVAnd4zQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/04-rex-hotel-saigon-1129.jpg?width=768&s=WStecT_ElM3xI6KX19Df9w\" alt=\"04 rex hotel saigon.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/04-rex-hotel-saigon-1129.jpg?width=260&s=zfO3jv8q6Csyif3So2dBRA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Đêm tiệc sẽ được mở màn với hành trình khám phá ẩm thực, đánh thức các giác quan với nhiều món ăn ngon và những thức uống giải khát hấp dẫn, trong đó tôm hùm nướng dùng kèm 3 loại sốt là món ăn đặc sắc không thể bỏ lỡ.</p>

<p>Đặc biệt, chương trình “Countdown Party” bắt đầu lúc 22h30 để mọi người cùng chuẩn bị đón chào khoảnh khắc năm mới 2024. Bạn có thể thưởng thức các thức uống thú vị hay một ly sâm banh lấp lánh miễn phí và cùng nhau đón chào thời khắc chuyển giao sang năm mới đầy mê hoặc. Nơi bầu trời sẽ bừng sáng với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, đánh dấu thời khắc bước sang năm mới đầy hứng khởi và thuận lợi.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/05-rex-hotel-saigon-1130.jpg?width=768&s=V7_-xf84bDkPlo96y7LKtw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/05-rex-hotel-saigon-1130.jpg?width=1024&s=6jSGuMCd59AUsk6SQQs5RA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/05-rex-hotel-saigon-1130.jpg?width=0&s=T7676kzbJk7Uize99USpvA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/05-rex-hotel-saigon-1130.jpg?width=768&s=V7_-xf84bDkPlo96y7LKtw\" alt=\"05 rex hotel saigon.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/05-rex-hotel-saigon-1130.jpg?width=260&s=3LGfgXhGFqs3ABH5np9OBw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Rex Hotel Saigon hứa hẹn là nơi bạn và những người thân yêu có thể tận hưởng một buổi tối thật quyến rũ và có nhiều kỷ niệm khó quên trong không khí ngập tràn niềm vui, hân hoan chào đón năm mới 2024.</p>

<p></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.5115%; text-align: left;\">

<p>Thông tin chi tiết chương trình Chào đón năm mới 2024</p>

<p>Thời gian: 18h - 0h30 ngày 31/12/2023. </p>

<p>Giá vé Gala Dinner Buffet (từ 18h – 22h):</p>

<p>- Người lớn: 3.890.000 VNĐ/khách. </p>

<p>- Trẻ em: 1.950.000 VNĐ/khách (trẻ em cao từ 0.8m đến 1.2m). </p>

<p>Giá vé Countdown Party: 499.000 VNĐ/khách (từ 22h30 - 0h30)</p>

<p>Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trước ngày 16/12/2023: Giảm 20% giá vé đối với khách là nhân viên của khách sạn. Giảm 15% giá vé đối với khách lưu trú tại khách sạn và khách công ty lữ hành; Giảm 10% giá vé đối với các khách khác.</p>

<p>Để biết thêm chi tiết, liên hệ Khách sạn Rex Saigon</p>

<p>Địa chỉ: số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM</p>

<p>Điện thoại: 0917 590 900 hoặc (8428) 3829 3115 </p>

<p>Fanpage: https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/</p>

<p>C<em>hương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ được trình diễn theo kế hoạch của UBND TP.HCM. </em></p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Song hành cùng sự thành công đó có sự hỗ trợ từ đơn vị Bảo trợ truyền thông Goldmoon Media.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goldmoon-media-gop-phan-lan-toa-hinh-anh-dep-cua-miss-grand-international-2023-2217086.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/goldmoon-media-gop-phan-lan-toa-hinh-anh-dep-cua-miss-grand-international-2023-1245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214250","title":"Dấu ấn mỹ phẩm Lro'Cre tại Miss Grand International 2023","description":"Miss Grand International 2023 khép lại vào ngày 25/10, đánh dấu cột mốc thành công của công ty Lyona Lab (với thương hiệu Lro'Cre) trên cương vị cố vấn chiến lược thương hiệu mỹ phẩm của cuộc thi này.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-an-my-pham-lro-cre-tai-miss-grand-international-2023-2214250.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/dau-an-my-pham-lrocre-tai-miss-grand-international-2023-539.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213043","title":"Khám phá La Sirena Saigon nơi chiêu đãi các nàng hậu Miss Grand International","description":"Đồng hành cùng Miss Grand International 2023 trong sự kiện “After Party”, La Sirena Saigon mang tới không gian sang trọng, lãng mạn đầy tính nghệ thuật cùng thực đơn quy tụ những hương vị tinh hoa hải sản thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kham-pha-la-sirena-saigon-noi-chieu-dai-cac-nang-hau-miss-grand-international-2213043.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/kham-pha-la-sirena-saigon-noi-chieu-dai-cac-nang-hau-miss-grand-international-1241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212550","title":"Top 10 Miss Grand International 2023 thăm văn phòng Chicilon Media","description":"Vừa qua, Top 10 Miss Grand International 2023 (MGI 2023) có dịp ghé thăm văn phòng của Chicilon Media - Đơn vị Bảo trợ Truyền thông đã góp phần không nhỏ trong việc truyền tải những giá trị tốt đẹp của cuộc thi đến với người hâm mộ.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-10-miss-grand-international-2023-tham-van-phong-chicilon-media-2212550.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/top-10-miss-grand-international-2023-tham-van-phong-chicilon-media-958.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210414","title":"Khu nghỉ dưỡng ở Hội An chinh phục thí sinh Miss Grand International 2023","description":"Với không gian nghỉ dưỡng biển và vị trí đắc địa bên bờ di sản phố cổ Hội An, các thí sinh của Miss Grand International 2023 đã có những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ tại khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An - đơn vị đồng hành của cuộc thi.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khu-nghi-duong-o-hoi-an-chinh-phuc-thi-sinh-miss-grand-international-2023-2210414.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/3/khu-nghi-duong-o-hoi-an-chinh-phuc-thi-sinh-miss-grand-international-2023-200.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-03T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210196","title":"Goldmoon Media đồng hành cùng Miss Grand International 2023","description":"Với cương vị là đơn vị Bảo trợ Truyền thông, Goldmoon Media đã đồng hành cùng Miss Grand International 2023 trong suốt hành trình cuộc thi diễn ra tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goldmoon-media-dong-hanh-cung-miss-grand-international-2023-2210196.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/goldmoon-media-dong-hanh-cung-miss-grand-international-2023-954.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210015","title":"Dàn thí sinh Miss Grand International 2023 lan tỏa thông điệp ‘đẹp nguyên bản’","description":"Elasten kết hợp cùng Miss Grand International 2023 ra mắt TVC tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-thi-sinh-miss-grand-international-2023-lan-toa-thong-diep-dep-nguyen-ban-2210015.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/dan-thi-sinh-miss-grand-international-2023-lan-toa-thong-diep-dep-nguyen-ban-419.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209784","title":"SAM Channel sát cánh cùng Miss Grand International 2023","description":"Là đơn vị bảo trợ truyền thông, S@M Channel luôn sát cánh cùng các cô gái trong suốt hành trình chinh phục vương miện, hoàn thành sứ mệnh lan tỏa vẻ đẹp và tài năng của Miss Grand International 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sam-channel-sat-canh-cung-miss-grand-international-2023-2209784.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/sam-channel-sat-canh-cung-miss-grand-international-2023-1193.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T17:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209719","title":"BFP tiếp tục là nhà tài trợ Vàng Miss Grand International 2023","description":"Nối tiếp thành công của Miss Grand Vietnam 2022, công ty cổ phần BFP tiếp tục đồng hành cùng Miss Grand International 2023 trong vai trò nhà tài trợ Vàng ngay khi cuộc thi được đăng cai tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bfp-tiep-tuc-la-nha-tai-tro-vang-miss-grand-international-2023-2209719.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/bfp-tiep-tuc-la-nha-tai-tro-vang-miss-grand-international-2023-978.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T15:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207976","title":"Miss Grand International 2023: Nước hoa Charme Perfume lan tỏa hương thơm Việt","description":"Là đối tác chiến lược, nhà tài trợ chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, Charme Perfume nhận được sự quan tâm đặc biệt khi lan tỏa hương thơm Việt đến bạn bè thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/miss-grand-international-2023-nuoc-hoa-charme-perfume-lan-toa-huong-thom-viet-2207976.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/28/miss-grand-international-2023-nuoc-hoa-charme-perfume-lan-toa-huong-thom-viet-749.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-28T16:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207582","title":"Thí sinh Miss Grand International tắm onsen chuẩn Nhật ở Huế","description":"Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật cùng không gian nên thơ tại KOBI Onsen Resort Hue (Huế) đã giúp các thí sinh Miss Grand International 2023 cân bằng thân, tâm, trí.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-miss-grand-international-tam-onsen-chuan-nhat-o-hue-2207582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/27/thi-sinh-miss-grand-international-tam-onsen-chuan-nhat-o-hue-965.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-27T14:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207432","title":"Goldmoon Media góp phần lan toả vẻ đẹp trang phục các quốc gia","description":"Vừa qua, phần thi National Costume - trang phục dân tộc của Miss Grand International 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp cùng với sự đồng hành của Đơn vị Bảo trợ Truyền thông - Goldmoon Media.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goldmoon-media-lan-toa-ve-dep-da-quoc-gia-cua-miss-grand-international-2023-2207432.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/27/goldmoon-media-gop-phan-lan-toa-ve-dep-trang-phuc-cac-quoc-gia-473.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-27T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207177","title":"KOBI Onsen Resort Hue đồng hành cùng Miss Grand International 2023","description":"Với việc đã trở thành đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Huế, KOBI Onsen Resort Hue đã đồng hành cùng các thí sinh trong hành trình trải nghiệm những nét văn hoá đặc trưng của vùng đất Huế.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kobi-onsen-resort-hue-dong-hanh-cung-miss-grand-international-2023-2207177.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/26/kobi-onsen-resort-hue-dong-hanh-cung-miss-grand-international-2023-1139.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-26T17:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207150","title":"Thí sinh Miss Grand International 2023 toả sắc cùng mỹ phẩm C’ELAUD","description":"Trong đêm thi bán kết, Nhà tài trợ Mỹ phẩm C’ELAUD đã trao gửi những phần quà đặc biệt dành tặng cho các cô gái Miss Grand International 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-miss-grand-international-2023-toa-sac-cung-my-pham-c-elaud-2207150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/26/thi-sinh-miss-grand-international-2023-toa-sac-cung-my-pham-celaud-1014.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-26T16:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206842","title":"Lona nhận giải ca sĩ của năm tại Her World Awards","description":"Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 Kiều Loan (ca sĩ Lona) vừa nhận giải thưởng “Ca sĩ của năm” tại Lễ trao giải Her World Awards.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lona-kieu-loan-nhan-giai-ca-si-cua-nam-tai-her-world-awards-2206842.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/26/lona-nhan-giai-ca-si-cua-nam-tai-her-world-awards-336.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-26T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206207","title":"Phương Nhi hé lộ 2 thiết kế dạ hội cho đêm chung kết Miss International 2023","description":"Phương Nhi vừa tiết lộ 2 thiết kế trang phục dạ hội cô chuẩn bị cho đêm chung kết Miss International 2023. Hai chiếc đầm mang tên “Ngọc Phương Đông” và “Thanh Vân” đến từ Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phuong-nhi-he-lo-2-thiet-ke-da-hoi-cho-dem-chung-ket-miss-international-2023-2206207.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/24/phuong-nhi-he-lo-2-thiet-ke-da-hoi-cho-dem-chung-ket-miss-international-2023-1054.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-24T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205681","title":"Lê Hoàng Phương ‘swan walk’ ấn tượng tại bán kết Miss Grand International 2023","description":"Tại bán kết Miss Grand International 2023, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Lê Hoàng Phương khiến khán giả bất ngờ trước phần trình diễn tỏa sáng.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-hoang-phuong-swan-walk-an-tuong-tai-ban-ket-miss-grand-international-2023-2205681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/le-hoang-phuong-swan-walk-an-tuong-tai-ban-ket-miss-grand-international-2023-909.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-23T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205528","title":"Nhiều nhan sắc nổi bật tại Miss Grand International 2023","description":"Sau đêm thi National Costume, nhiều thí sinh tiềm năng, mạnh về trình diễn đã lộ diện tại Miss Grand International 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-nhan-sac-noi-bat-tai-miss-grand-international-2023-2205528.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/nhieu-nhan-sac-noi-bat-tai-miss-grand-international-2023-359.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-23T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204667","title":"Staynex tặng hội viên cơ hội đến London cùng tân Miss Grand International 2023","description":"Staynex - Nhà tài trợ đăng cai cuộc thi Miss Grand International tặng 2 hội viên may mắn được tham gia chuyến đi đến London, Anh Quốc cùng ông Nawat, bà Phạm Kim Dung, Đại sứ thương hiệu toàn cầu Staynex và Tân Hoa Hậu Miss Grand International 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/staynex-tang-hoi-vien-co-hoi-den-london-cung-tan-miss-grand-international-2023-2204667.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/20/staynex-tang-hoi-vien-co-hoi-den-london-cung-tan-miss-grand-international-2023-832.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-20T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203281","title":"Thí sinh Miss Grand International ấn tượng với ẩm thực miền Trung","description":"Các thí sinh của Miss Grand International đã đến Huế và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại đây. Ẩm thực là điều để lại nhiều dấu ấn với các cô gái.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-miss-grand-international-an-tuong-voi-am-thuc-mien-trung-2203281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/thi-sinh-miss-grand-international-an-tuong-voi-am-thuc-mien-trung-1232.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-17T16:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203184","title":"Thí sinh Miss Grand International 2023 diện áo bà ba khám phá cố đô Huế","description":"Sau hành trình tại Hà Nội, Hạ Long và Đà Nẵng, top 70 thí sinh Miss Grand International (MGI) 2023 đến Huế trải nghiệm làm bánh xèo, thưởng thức nhã nhạc cung đình cùng nhiều hoạt động văn hóa khác.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-miss-grand-international-2023-dien-ao-ba-ba-kham-pha-co-do-hue-2203184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/thi-sinh-miss-grand-international-2023-dien-ao-ba-ba-kham-pha-co-do-hue-943.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-17T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203128","title":"Lộ diện nhà tài trợ truyền thông của Miss Grand International 2023","description":"S@M Channel - kênh quảng cáo trong trung tâm thương mại là nhà tài trợ truyền thông của cuộc thi Miss Grand International 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Hoa hậu","detailUrl":"/giai-tri/hoa-hau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/hoa-hau","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-dien-nha-tai-tro-truyen-thong-cua-miss-grand-international-2023-2203128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/lo-dien-nha-tai-tro-truyen-thong-cua-miss-grand-international-2023-601.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-17T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

