Đơn phương chấm dứt hợp đồng, đẩy đối tác vào nợ nần

1- Bà Mạc Thanh Thảo ở 126 Ái Mỗ, Gia Lâm, Hà Nội (Việt Kiều), gửi đơn phản ánh về việc làm tắc trách của an ninh sân bay Phú Quốc khi soi chiếu hành lý để mất đồng hồ giá trị lớn của hành khách, không vào cuộc kịp thời và cho đến nay vẫn không có cách giải quyết phù hợp… Bà cũng đã làm việc với công an xã Dương Tơ khi gặp an ninh sân bay. Tuy nhiên 15 ngày sau, công an Dương Tơ vẫn không liên lạc và không có thông tin gì.

2- Ông Hoàng Đức Long ở 30/22 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Quý gửi đơn tố cáo về việc những người có trách nhiệm ở Tòa án nhân dân quận 5 đã không giải quyết, trả lời hồi đáp bằng văn bản đối với đơn khiếu nại lần 1,2,3,4,5 của ông. Nội dung vụ việc: Ông đã nộp đơn khởi kiện Công ty CP sách và thiết bị miền Nam và được Tòa án quận 5 thụ lý. Vụ án được xét xử 6/12/2022, tuyên án 12/1/2023. Sau đó ông cho rằng Tòa án đã vi phạm quy định về thời hạn xét xử, thời hạn giải quyết vụ án lao động, quá thời hạn gần 3 năm...

3- Bà Giang Lệ Phương ở địa chỉ 814 A Tạ Quang Biểu, phường 5, quận 8 TP HCM, ông Phạm Hữu Lập 164/24 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM, gửi đơn tố cáo đến chính quyền tỉnh Kiên Giang và những người bao chiếm đất đai liên quan đến khu đất 12.5. Chính quyền cho rằng khu đất này nằm trong khu đất 42,5 ha đất quốc phòng nhưng không công khai văn bản chứng minh là đất quốc phòng. Ông bà đã nhiều lần yêu cầu cho một tổ chức độc lập đo vẽ định vị khu đất nhưng không được phản hồi. Chính quyền đã không có biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc bao chiếm khu đất 12,5ha. Ngoài ra các ông bà cũng làm đơn khiếu nại đối với thẩm phán và công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc vì trong quá trình giải quyết vụ án không xác minh làm rõ đã ra bản án...

4- Ông Nguyễn Quang Hiệp ở số 203 đường 5 phố 5 phường Văn Giang, TP Ninh Bình, làm đơn tố cáo về một công ty cổ phần phát triển nhân lực có địa chỉ tại Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội) về những hoạt động trái pháp luật. Ông đã nêu những vụ việc cụ thể mà ông là người được giao thực hiện nhưng thấy trái pháp luật nên không làm…

5- Ông Phạm Văn Hưng ở Phú Xuyên, Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng, gửi đơn tố cáo lãnh đạo xã vì đã cho người khác thuê đất thuộc sở hữu của gia đình ông. Ông cho rằng thửa đó là do trước kia xã làm đường đi qua đất nhà ông nên đã được đền bù. Ông cũng đã gửi kèm những văn bản chứng nhận đất đó là của gia đình mình. Cả 2 đời Chủ tịch xã đã ngang nhiên cho người khác thuê đất nhà ông.

6- Công ty TNHH đầu tư nông nghiệp và dược liệu S555, số 152 buôn Kotam, xã Eatu, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, gửi đơn khiếu nại về việc không minh bạch trong công tác đấu thầu đối với gói thầu Cung cấp các loại giống cây cho HTX NN và Dịch vụ Thắng Đạt, thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Công ty yêu cầu cần làm sáng tỏ một số nội dung như: Công ty trúng thầu có thực sự giao hàng hay chỉ là đơn vị đứng tên, quan hệ với công ty Tuệ Tâm, công ty có đủ điều kiện kinh doanh hay không...

7- Ông Lưu Anh Tuấn, Tổ dân phố 8 Tu Hoàng, phường Hương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội gửi đơn kiến nghị về việc ông là người duy nhất thừa kế đất đai của bố ông là Lưu Văn Nên. Đất của ông Nên đã được chính quyền cấp sổ đỏ với mục đích đất sử dụng lâu dài. Hiện nay ông Niên đã mất, ông Tuấn muốn sang tên ông là người thừa kế. Ông đã làm đầy đủ các thủ tục gửi chính quyền nhưng cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa cấp chứng nhận quyền sỡ hữu đất cho ông với những lý do không đúng như có tranh chấp với hộ xung quanh. Điều này đã được các bên liên quan làm rõ.

8- Công ty Cổ phần Victoty Capital (Tiền thân là công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí- Petroland), gửi đơn phản ánh về việc công ty là chủ đầu tư dự án công trình Tòa nhà Trung tâm thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, sau đó ký hợp đồng với công ty dịch vụ Sao Kim quản lý vận hành tòa nhà. Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Sao Kim đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản bao gồm nghĩa vụ tài chính, công tác dịch vụ... Công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Sau đó Công ty Sao Kim đã khởi kiện và Tòa đã quyết định không cho chấm dứt hợp đồng. Đến nay hiệp đồng sắp hết hiệu lực, công ty Sao Kim vẫn không chấp nhận buông bỏ.

9- Ông Trần Văn Mạnh ở tổ 2, thôm Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, làm đơn kêu cứu về việc Công ty bảo hiểm GIC (Bảo hiểm Toàn câu) không chi trả tiền bảo hiểm cho tàu cá của ông bị nước ngoài bắt giữ trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ông cho rằng sau khi bị nước ngoài bắt giữ, ông đã thông báo cho GIC và chính quyền địa phương để áp dụng mọi biện pháp hạn chế tổn thất. Tuy nhiên ông nhận được thông báo có phần vô cảm của GIC về việc không đồng ý chi trả tiền bảo hiểm. Về phía GIC cho rằng vụ việc trên nằm ngoài các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và Hợp đồng đã mặc nhiên chấm dứt sau ngày 10/05/2022.

10- Ông Nguyễn Hoài Bắc, 62 phố Ninh Hòa 1, khu 4 thị trấn Ninh Giang, Hải Dương, phản ánh về việc ông bị chính quyền địa phương phạt vì lấn đất, tuy nhiên ông cho rằng mình chỉ xây kè để chống sạt lở vì nhà ông có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tài sản, con người. Việc lập biên bản cũng chưa tuân thủ đúng quy trình của luật pháp. Trước sự việc trên ông đã làm đơn lên Tòa án tỉnh và Tòa đã thụ lý, đưa ra xét xử. Trong quá trình xét xử, ông cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không khách quan.

11- Bà Nguyễn Thị Ngọc Chuyên, TGĐ công ty xuất nhập khẩu và phát triển An Nhiên, số 09 ngách 43 Tôn Thất Thiệp, Điên Biên, Ba Đình, Hà Nội, làm đơn kiến nghị về những hành vi vi phạm pháp luật của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cụ thể, bà Chuyên cho rằng công ty của bà và Học viện đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án. Tuy nhiên Học viện đã chia nhỏ dự án, tự ý chọn nhà thầu là công ty của bà, bỏ qua các quy định của pháp lý liên quan đến quản lý đấu thầu dự án có vốn đầu tư công dẫn đến các hoạt động tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Học viện đã chấm dứt thỏa thuận hợp tác với công ty của bà trong khi đã bỏ vốn vào thực hiện khiến các hoạt động bị ngừng trệ. Học viện đã dùng các biện pháp cưỡng chế đối với dự án, không có bất kỳ hoạt động chi trả tiền đẩy công ty của bà đến nợ nần...

Ban Bạn đọc