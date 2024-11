Từ sáng sớm ngày 26/11, Hà Nội đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về, kèm theo gió lớn, mưa rải rác. Nhiệt độ giảm sâu, chỉ còn ở mức từ 18 -21 độ C.

Ghi nhận tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, dòng phương tiện nhích từng mét để lưu thông. Tại các lối lên, xuống vành đai 3 trên cao dòng phương tiện xếp hàng kéo dài.

Tình trạng ùn tắc cũng xảy ra ở cả hai chiều đường Nguyễn Trãi (đoạn trước cửa trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân).

Đường Nguyễn Trãi, đoạn qua đường Khương Đình, quận Thanh Xuân cũng ùn tắc nghiêm trọng. Hàng dài phương tiện nhích từng mét theo hướng đi cầu vượt Ngã Tư Sở. Lượng xe máy đi lên vỉa hè quá đông còn gây ùn tắc và chiếm đường của người đi bộ.

Do nhiệt độ giảm sâu, nhiều người đã mặc áo ấm, quàng khăn, bịt khẩu trang kín để ra đường.

Để giảm ùn tắc, lực lượng CSGT đã túc trực từ sớm để phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 26/11, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16 - 18 độ C, vùng núi 12- 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.