Thói quen gây nguy cơ tử vong nhiều đàn ông Việt biết vẫn làm

Tác hại của hút thuốc lá đối với sức khoẻ được các chuyên gia y tế cảnh báo rất nhiều nhưng nhiều người Việt vẫn làm ngơ. Không ít trường hợp phải tới bệnh viện trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ths.BS Nguyễn Duy Thịnh - Trưởng đơn vị can thiệp mạch, Bệnh viện Thanh nhàn cho hay, thời gian gần đây, bác sĩ gặp không ít những trường hợp vào viện vì ho ra máu, biến chứng nặng nề của các bệnh phổi mạn tính do hậu quả của việc hút thuốc lá nhiều năm.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân N.V.T (SN 1968, sống tại Hà Nội). Người đàn ông này có tiền sử khỏe mạnh nhưng gần đây bị ho nhiều. Đỉnh điểm, anh ho ra nhiều máu tươi, khoảng 250ml/ngày, buộc người nhà phải đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị giãn phế quản hai bên phổi

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị giãn phế quản hai bên phổi, động mạch phế quản hai bên giãn ngoằn ngoèo, có luồng thông với động mạch phổi. Các bác sĩ đã hội chẩn can thiệp nút động mạch phế quản cầm máu cho bệnh nhân.

Được biết, anh T. có thói quen hút thuốc từ lúc còn thanh niên. Trung bình mỗi ngày bệnh nhân hút từ 1-2 bao. Khi bác sĩ hỏi có biết tác hại của thuốc lá hay không, anh chia sẻ, dù biết hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ nhưng là thói quen duy trì chục năm nay nên không dễ từ bỏ.

Ths.BS Nguyễn Duy Thịnh thông tin thêm, giãn phế quản có nhiều nguyên nhân trong đó có liên quan tới việc hút thuốc lá kéo dài. Đối với trường hợp của bệnh nhân T. nếu không được can thiệp sớm có thể nguy hiểm tới tính mạng, do sốc mất máu hoặc có thể suy hô hấp do máu bít tắc đường thở.

Trước đó, khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã tiếp nhận trường hợp nam thanh niên mới 34 tuổi nhồi máu cơ tim cấp do hút thuốc lá lâu năm. Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành can thiệp. Quá trình can thiệp, bệnh nhân có biểu hiện ngừng tim và được sốc điện thành công.

Các bác sĩ can thiệp nút động mạch phế quản cầm máu cho bệnh nhân.

Ths.BS Thịnh khuyến cáo, hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác như: tim mạch, sức khỏe sinh sản, đường hô hấp và gây ra nhiều bệnh ung thư (ung thư phổi, ung thư khoang miệng, thanh quản, đường tiêu hóa, đại trực tràng…).

TS Socorro Escalante - Quyền đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Khoảng 7 triệu ca tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp, trong khi 1,2 triệu ca tử vong là những người không hút thuốc có tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Cũng theo báo cáo của WHO và các nhà khoa học, có trên 7.000 chất độc trong khói thuốc lá. Hiện khói thuốc là nguyên nhân chính trong nhóm nguyên nhân gây bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đột quỵ, phổi tắc nghẽn mạn tính.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh: “Thuốc lá đang là nguyên nhân chính gây nên các bệnh tật có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trên thế giới”.

Bên cạnh tác hại về sức khỏe, thuốc lá còn làm tổn hại tới kinh tế của mỗi gia đình, cũng là nguyên nhân của những vụ cháy nổ lớn làm ảnh hưởng cuộc sống xã hội của người dân.

Từ những trường hợp hút thuốc lá gặp những hậu quả đáng tiếc trên Ths.BS Nguyễn Duy Thịnh cũng khuyến cáo, người dân nên từ bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, để có sức khoẻ tốt cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường thể dục thể thao.