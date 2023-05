Nhiều nhà tâm lý học cho biết, việc đọc sách có sức mạnh khiến các đôi uyên ương xích lại gần nhau, biến một hành động đơn độc thành điều gì đó đẹp đẽ cho cả hai. “Một trong những niềm vui khi đọc sách đôi là bạn tìm ra những khía cạnh mới của nhau, hoặc có thể khám phá lại mối liên hệ mà bạn đã có”, bà Ella Berthoud, nhà trị liệu thư tịch tại Trường Cuộc sống (School of Life) ở thủ đô London của Anh, nói với The Guardian.

Gắn kết về cảm xúc, tinh thần

Không phải ngẫu nhiên mà những cảnh lãng mạn nhất trong phim lại có sự tham gia của các cặp đôi đang cùng đọc một thứ gì đó. Khi xem Sex and the City (Chuyện ấy là chuyện nhỏ), ai mà không rung động khi thấy Carrie và Big ôm nhau trên giường đọc thư tình? Hiếm người lại không mơ ước nhập vai Oliver và Jenny nằm cuộn tròn trên chiếc ghế dài trong Love Story (Câu chuyện tình yêu)? Ngay cả Carl và Ellie cũng chia sẻ niềm yêu thích sách của họ trong phim hoạt hình Up (Vút bay) nổi tiếng.

Đây là lý do tại sao tất cả các cặp đôi ‘mọt sách’ ngoài kia luôn cảm thấy hứng thú bên nhau. Việc cùng đọc giúp họ kích thích não bộ và nói về những điều thực sự thú vị.

“Nghiên cứu cho thấy con người có thể trở nên thân thiết bằng cách tiết lộ hoặc chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng mới với nhau. Đọc sách rồi thảo luận về nội dung là một cách thú vị để các cặp đôi xích lại gần”, chuyên gia về mối quan hệ và nhà trị liệu tâm lý Ken Page (Mỹ) nói với Psychology Today.

Điều đó không nhất thiết có nghĩa là đọc to cho nhau nghe, hoặc lật giở cùng một tác phẩm (dù các chuyên gia chỉ ra rằng việc này đem lại lợi ích bất ngờ). Đọc sách đôi có thể đơn giản là đọc cùng nhau, mỗi người tập trung vào thời lượng của riêng mình.

Bà Francine Lederer,nhà tâm lý học lâm sàng ở Los Angeles (Mỹ), nói với PR Newswire: “Dành thời gian đặc biệt trong mối quan hệ của bạn để đọc và nói về sách là trải nghiệm gắn kết cảm xúc, trí óc và tinh thần”.

Lựa chọn sách cũng tiết lộ một khía cạnh mà bạn chưa bao giờ biết của đối tác. Có một câu nói nổi tiếng: “Hãy cho tôi biết bạn đọc sách gì, tôi sẽ cho biết bạn là ai”. Rốt cuộc, ai mà không lén nhìn vào giá sách của một người yêu tiềm năng và đánh giá về họ?

Bà Lederer cho rằng: “Một mối quan hệ có nhiều khả năng thành công và lâu bền hơn khi các cặp đôi chung niềm đam mê”. Ngay cả khi không thích những cuốn sách giống như nửa kia hay đọc, người ta vẫn có thể bị hấp dẫn bởi sở thích khác biệt ấy.

Đem lại vẻ đẹp trí tuệ và sự gợi cảm

Việc đọc sách đôi sẽ làm nổi bật mức độ thông minh của người bạn đời mà không phải lúc nào đối tác cũng thấy được.

“Đọc sách cho phép chúng ta nhìn thấy những gì ẩn giấu sau bề ngoài của một người và nhận ra rằng anh chàng hoặc cô nàng nóng bỏng này có thể còn nhiều điều thú vị hơn những gì họ thể hiện. Trong một xã hội trở nên mệt mỏi, khi ta tin rằng mọi người đều giống nhau, sách hứa hẹn một điều gì đó rất khác, một thế giới khác đang mở ra trước mắt…”, nhà báo, blogger Mỹ Nico Lang viết.

Nói thẳng ra, đọc sách đem lại vẻ đẹp gợi cảm. Ngay cả mạng xã hội Tumblr cũng đồng ý với điều này.

Bà Tuli Banerjee (Ấn Độ), Thạc sĩ Văn học Anh, cựu nhà báo, chia sẻ với trang web kết bạn Bonobology rằng, việc đọc sách tự động khiến độc giả trở nên hấp dẫn và trí thông minh đem lại sự gợi cảm.

Trí thông minh không đóng khung ở một lĩnh vực cụ thể nào. Người yêu thích âm nhạc có thể mê đắm lắng nghe, thậm chí thể hiện chính xác Bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Tuy nhiên, dù không đam mê những nốt nhạc, nhưng bạn đời của fan Beethoven vẫn được trân trọng, đánh giá cao vì chăm đọc sách, tường tận lịch sử phát triển của Bản giao hưởng số 9.

Năm 1785, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà sử học Đức Friedrich Schiller viết bài thơ Ode to Joy (Khải hoàn ca). Nhưng nó được biết đến nhiều nhất nhờ bản phổ nhạc của Beethoven trong chương cuối Bản giao hưởng số 9. Năm 1972, Ode to Joy được Hội đồng châu Âu chọn làm bài ca chính thức. Năm 1985, Liên minh châu Âu quyết định chọn phần phổ nhạc của Beethoven làm bài ca chính thức của mình.

Xa bàn phím, gần ‘vườn yêu’

Đọc là một trong những hoạt động cuối cùng không liên quan đến màn hình. Nữ nhà báo Liana Satenstein viết trên tạp chí Vogue: “Đọc sách là một lời nhắc nhở rằng không phải mối quan hệ nào cũng cần bàn phím để giao tiếp”. Ngồi cùng nhau với một cuốn sách là mang lại khoảng thời gian không bị gián đoạn bên người yêu dấu mà chẳng phải cắm mặt vào màn hình (ngoại trừ máy đọc sách Kindle). Nếu cảm thấy ấm áp với những trang sách, cuối cùng cặp đôi sẽ gắn bó với nhau.

Không phải ai cũng đọc trước khi đi ngủ, nhưng đôi khi hành động này lại có lợi cho đời sống tình dục. Đọc cùng nhau trên giường nghĩa là cả hai có cùng lịch trình ngủ, tạo điều kiện cho sự âu yếm tự nhiên và nhiều khả năng ân ái hơn những người không chung sở thích.

Nếu lên giường cùng với một vài cuốn sách hấp dẫn (đọc chung hoặc đọc riêng cùng lúc), hai vợ chồng có khả năng thức dậy hạnh phúc, hài lòng hơn. Tạp chí Vogue từng viết: “Đọc sách cùng nhau có thể là đêm hẹn hò quyến rũ nhất trong tất cả”.

Theo bà Tuli Banerjee (Ấn Độ), Thạc sĩ Văn học Anh, cựu nhà báo, các đôi uyên ương có thể cùng đọc tiểu thuyết trinh thám, ly kỳ, bí ẩn; vừa đọc vừa đưa ra các giả thuyết rồi cùng bình luận. Đây là một cách gia tăng sự sắc bén của tư duy trong khi đem lại cảm giác kích thích, thỏa mãn (vì đoán được kết cục câu chuyện). Một số độc giả thú nhận, họ cảm thấy rạo rực xuân tình khi đưa ra và chia sẻ giả thuyết với bạn đời.

Linh Nhi