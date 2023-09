Tối 9/9, chung kết xếp hạng Rap Việt mùa 3 diễn ra với chiến thắng thuộc về Double 2T (đội HLV Big Daddy). 24k.Right (đội HLV B Ray) dừng chân ở vị trí á quân còn Liu Grace (đội HLV Thái VG) đứng hạng 3 của chương trình. Các thí sinh còn lại gồm Huỳnh Công Hiếu, TeZ, SMO, Pháp Kiều, Rhyder, Mikelodic nhận giải đồng hạng ấn tượng.

Cuộc đua chinh phục ngôi vị quán quân được quyết định bởi 60% bình chọn khán giả, 40% còn lại thuộc về giám khảo và các HLV.

Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T.

Mở màn đêm chung kết, HLV Big Daddy và Tez mang đến bản rap Miễn chê với tạo hình “trai Hà Nội” trong bối cảnh uống “trà đá phố cổ”, diện trang phục lấy ý tưởng từ các nhân vật trong game.

Kết thúc phần trình diễn, HLV Andree nhận xét sự thể hiện của TeZ là “miễn chê”, hai thầy trò “một chín một mười”. JustaTee cho biết đã rất lâu mới thấy hình ảnh hồn nhiên của Big Daddy. Chủ nhân hit Tình yêu màu nắng giải thích anh trầm tính hơn sau khi lập gia đình, nhờ Rap Việt mà “cháy” trở lại.

Big Daddy và Tez.

Mang màu sắc âm nhạc phóng khoáng lên sân khấu, HLV Andree Right Hand cùng Rhyder trình diễn bản rap Da Money Team. HLV Andree sử dụng tên đội đặt cho tiêu đề bài hát. Ở những vòng thi trước, Rhyder nhận nhiều ý kiến khi hát nhiều hơn rap, song được đánh giá có sự tiến bộ ở đêm chung kết.

HLV Thái VG thích tiết mục này và ca khúc có thể khuấy động mọi bữa tiệc. Justatee dành lời khen cho Andree bởi chịu “lép vế” để Rhyder tỏa sáng thay vì ồ ạt ngay từ đầu. HLV Karik cho rằng thực hiện một ca khúc “dễ thuộc” luôn là ưu điểm của chủ nhân hit Chơi như tụi Mỹ.

Andree và Rhyder.

B Ray kết hợp Huỳnh Công Hiếu và 24k.Right thăng hoa với tiết mục Người được chọn. HLV B Ray mở đầu với đôi lời tự sự, rồi nhường cho 2 thí sân khấu cho các học trò, sau đó thể hiện phần rap nội lực ở cuối phần trình diễn. Ở đầu tiết mục, nam HLV được khán giả chú ý có phần rap gợi nhắc tới loạt hit B.S.N.L nhưng theo hướng tích cực hơn. Thí sinh 24k.Right vẫn tiếp tục thể hiện kỹ năng rap cùng chất giọng và cách đi “flow” thương hiệu. Khác với phong cách có phần nhẹ nhàng ở các vòng thi trước, Huỳnh Công Hiếu mang tới sự sôi động nhưng vẫn giữ được chất storytelling thường thấy, gọi tên hàng loạt rapper đình đám.

Đặc biệt, cả ba mang tới câu rap “Socola kẹo mút nhưng có vị cay cay” để đáp trả lời nhận xét của Andree trước đó, khi anh cho rằng đội HLV B Ray làm nhạc “tình yêu socola kẹo mút”. HLV Big Daddy nhận xét B Ray là HLV có tâm và các thí sinh luôn hân hạnh khi đứng cùng anh.

Tiết mục 'Người được chọn'.

Giám khảo Karik và SMO kết hợp ăn ý trong bản rap Vải thiều. Mở đầu đầy cuốn hút, SMO vận dụng khả năng chơi chữ khéo léo trên nền nhạc sôi động. Karik bước ra cùng đoạn hook Vải thiều lặp đi lặp lại hóm hỉnh, kết hợp vũ đạo mặc dù bị chấn thương dây chằng. Anh không quên nhắc tới học trò cũ Seachains - quán quân Rap Việt mùa 2 trong đoạn rap của mình.

HLV BigDaddy khâm phục chia sẻ: “Em muốn dành lời khen đến Karik vì cứ thấy thương cho dây chằng của bạn. Dù thế nào, khi bước lên sân khấu sẽ cháy hết mình. Đây là điều thí sinh của Rap Việt nên học theo”. HLV Thái VG cho rằng Karik cũng là một “anh lớn” trong cộng đồng rap Việt, trân trọng những gì nam HLV đóng góp cho nền văn hóa rap tại nước nhà.

Karik và SMO.

Sử dụng sự tích con cá bống (Tấm Cám) trong bản rap Như hình với bóng, Suboi cùng Pháp Kiều mang tới phần điệp khúc ấn tượng qua đoạn ca dao dân gian: “Bống Bống Bang Bang/I’m the queen, Bống Bống Bang Bang/I love myself…”. Câu rap tuy có nội dung truyền thống nhưng lại được truyền tải theo hướng ma mị, bí ẩn trên nền nhạc House.

Pháp Kiều tiếp tục cho thấy sự biến hóa với thần thái cùng flow biến ảo quen thuộc, được các HLV nhận xét rằng “không điểm nào để chê”. HLV Thái VG cho biết bài rap mang đúng tinh thần và thể hiện rõ nét những gì Suboi, Pháp Kiều mong muốn được truyền đạt đến người xem khi ủng hộ cộng đồng LGBTQ+.

Tiết mục 'Như hình với bóng'.

Phần kết hợp của HLV Thái VG và Liu Grace - Mikelodic mang đậm âm hưởng Việt Nam hào hùng, đúng với tên bài rap Việt Nam muôn đời. Tiết mục mở đầu với phần melodic rap của Mikelodic, tiếp đến là Liu Grace. HLV Thái VG khiến khán giả thích thú khi rap bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt dù từng “ngượng ngùng” vì không nói tiếng Việt tốt ở chương trình.

HLV Andree cho biết tiết mục khiến anh nhớ lại ngày còn bé được nghe nhạc của Thái VG, rất tự hào khi thấy Thái VG rap tiếng Việt. HLV B Ray “nổi da gà”, cho rằng từng không sẵn sàng cho việc tham gia chương trình cho đến khi được gặp HLV Thái VG - người anh lớn luôn hướng dẫn dạy bảo anh nhiều điều.

Thái VG - Liu Grace - Mikelodic.

Màn kết hợp trong tiết mục Tay-Lai pro của giám khảo JustaTee và Double2T mang màu sắc mới lạ với sự dí dỏm, hài hước. Double2T vẫn chứng minh sự tiến bộ qua từng vòng thi khi kết hợp ăn ý cùng giọng ca Bâng khuâng với phần rap melody ấn tượng.

Giám khảo Karik công nhận Double2T kết hợp với JustaTee như “cá gặp nước”, cách cả hai cùng nhau chơi chữ khiến tiết mục trở nên hấp dẫn.

Double2T và Justatee.

Đêm chung kết xếp hạng còn có sự xuất hiện của VannDa. Nam rapper người Campuchia mang tới bản rap SOLO, sau đó kết hợp cùng Suboi trong mashup Not okay but okay - SICKERRR khiến khán giả bất ngờ.

Trước đó, rapper khách mời Phúc Du trình diễn bản mashup Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì - Anh mời mẹ anh nghỉ hưu. Những gương mặt nổi bật của Rap Việt mùa 3 như Captain, Yuno Bigboi và HurryKng, Gung0cay, Tọi... cũng mang đến tiết mục kết hợp ấn tượng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tranh cãi về vị trí quán quân Rap Việt năm nay, cho rằng 24k.Right xứng đáng với ngôi vị quán quân hơn. Song, Double2T và 24k.Right vẫn thể hiện sự thân thiết trên trang cá nhân, không “rạn nứt" tình cảm sau đêm chung kết.

Double2T cho biết danh hiệu Quán quân Rap Việt mùa 3 là “một giấc mơ chưa bao giờ nghĩ tới”. Sắp tới, nam rapper sẽ tiếp tục thực hiện dự án âm nhạc mới, bày tỏ mong muốn sẽ cống hiến nhiều hơn cho xã hội, mang điện lên những địa phương miền núi.

Double2T (tên thật là Bùi Xuân Trường) sinh năm 1996, được yêu thích bởi tư duy âm nhạc mới lạ, mang màu sắc, văn hóa miền núi, âm hưởng dân gian trong các sản phẩm. Anh cũng ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi vẻ ngoài điển trai cũng như sự chân thành, khiêm tốn. Tại Rap Việt, Double2T hai lần được "cứu", lần lượt bởi HLV BigDaddy và giám khảo Justatee.

Thanh Phi - Phước Sáng