Bộ Xây dựng vừa có thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, kiểm tra 9 dự án, Bộ Xây dựng đã phát hiện nhiều vi phạm.

Tại hai dự án: Khu du lịch, biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn Vua (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) do CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ làm chủ đầu tư và Khu du lịch sinh thái cao cấp bãi nổi La Phù của CTCP Ao Vua, đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng nêu rõ, việc chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư thay đổi nhiều lần, điều chỉnh quy hoạch quá nhiều dẫn đến tiến độ thực hiện kéo dài, làm giảm hiệu quả khai thác đất và phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, dự án Vườn Vua, việc chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư thay đổi nhiều lần, điều chỉnh lần thứ 6 ngày 31/1/2020. Hiện tại thực hiện theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2222 ngày 23/8/2022.

Về quy hoạch, dự án cũng liên tục điều chỉnh, lần điều chỉnh thứ 4 là theo quyết định 3747. Dự án trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch dẫn đến tiến độ dự án kéo dài khoảng 11 năm (từ 2013-2021). Theo đó, trách nhiệm UBND tỉnh Phú Thọ trong việc quản lý quy hoạch chưa hiệu quả, đưa đất vào sử dụng chậm tiến độ, gây lãng phí đất đai, hạn chế trong việc xử lý tình trạng đầu cơ đất đai.

Bộ Xây dựng cũng chỉ ra rằng, tại dự án này, việc thu hồi và giao đất, mặt nước cố định cho CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ của UBND tỉnh kéo dài gần 10 năm là chậm và làm giảm tính hiệu việc khai thác đất đai và phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư thực hiện việc kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Một góc dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn Vua. Ảnh: Angia

Từ vi phạm của dự án Vườn Vua, Bộ Xây dựng cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản của tỉnh Phú Thọ cần thường xuyên hơn để kịp thời ngăn ngừa những vi phạm của chủ đầu tư cũng như gây thiệt hại cho người mua nhà và ảnh hưởng chung đến sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp bãi nổi La Phù do CTCP Ao Vua làm chủ đầu tư, với tổng diện tích đất là 65,3ha, trong đó đất do tỉnh Phú Thọ quản lý 51,2ha, đất do TP Hà Nội quản lý 14,1ha, Bộ Xây dựng kết luận, công ty đề xuất đầu tư dự án từ năm 2007, đến năm 2011 mới khởi công xây dựng. Quá trình thực hiện, UBND tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch dự án (phần diện tích quy hoạch thuộc tỉnh quản lý).

“Việc điều chỉnh dự án nhiều lần và trải qua nhiều quy định pháp luật dẫn đến chậm trễ tiến độ hoàn thành, làm giảm hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh”, Bộ Xây dựng nêu.

Đề nghị kiểm tra, rà soát loạt dự án

Tại thông báo kết luận, Bộ Xây dựng cũng cho biết, dự án Khu đô thị mới Tây Nam TP Việt Trì (tên thương mại Palm Manor), tên chủ đầu tư dự án trong quyết định 523 năm 2013 là CTCP Đầu tư dầu khí Toàn Cầu khác với tên chủ đầu tư trong các quyết định số 117 và 3151 lại là CTCP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu.

Ngoài ra, quy mô diện tích đất của dự án được phê duyệt trong kế hoạch (56,46ha) không thống nhất với quy mô đất ở thực tế (58,5ha), chênh hơn 2ha.

Tại dự án Khu nhà ở đô thị phía nam đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, TP Việt Trì, theo Bộ Xây dựng, dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở (Hợp đồng số LK6-02 năm 2022) không đúng theo chủ trương đầu tư.

Tại dự án Khu đô thị mới Việt Séc do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Séc làm chủ đầu tư, chưa báo cáo về việc kinh doanh đối với phần nhà ở riêng lẻ, biệt thự. Chưa cung cấp hồ sơ chứng minh có bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, về hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, quyền sử dụng đất…

Đối với dự án Khu đô thị mới Âu Cơ tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng lưu ý, chủ trương đầu tư dự án không nêu phương án kinh doanh sản phẩm nhà ở bao gồm cả hình thức chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. Và theo Luật Đất đai chỉ quy định Nhà nước đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp “đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua”, không có chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Để xử lý các vi phạm, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát việc tuân thủ pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư đối với 9 dự án. Theo đó, kiểm tra việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đối với các dự án trên.