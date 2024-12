Bản tin dự báo thời tiết ngày 12/12 trên Báo VietNamNet sẽ đưa tới những thông tin thú vị trên khắp mọi miền tổ quốc, với sự so sánh với ngày 11/12, để thấy được sự thay đổi của đất trời.

Nếu như ngày 11/12, Hà Nội vẫn còn đón những tia nắng ấm áp với nhiệt độ cao nhất lên tới 20-22 độ thì sang ngày 12/12, người dân Thủ đô sẽ phải "co ro" trong cái rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 15-17 độ. Cơn mưa nhỏ dai dẳng càng làm tăng thêm cảm giác lạnh giá, khiến ai nấy đều phải khoác thêm áo ấm khi ra đường.

Thời tiết Bắc Bộ có mưa rét. Ảnh: Thạch Thảo.

Không chỉ Hà Nội, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng "chìm" trong không khí lạnh giá. Nhiệt độ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ. Rét đậm, rét hại sẽ bao trùm khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, người dân cần chú ý giữ ấm để bảo vệ sức khỏe.

Không chỉ miền Bắc đón nhận sự thay đổi của thời tiết, miền Trung cũng sẽ trải qua những ngày mưa gió. Từ chiều tối ngày 11/12 đến khoảng ngày 15/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đặc biệt, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nơi ngày 11/12 còn có nắng với nhiệt độ lên tới 26-29 độ, sẽ phải hứng chịu những cơn mưa lớn, có nơi mưa rất to và giông.

Trong khi đó, người dân thành phố mang tên Bác vẫn sẽ tận hưởng không khí nắng ấm quen thuộc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31-33 độ. Trời ít mây, không mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tương tự như TPHCM, các tỉnh Nam Bộ cũng duy trì thời tiết nắng đẹp. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Một số nơi có thể xuất hiện mưa nhỏ vài nơi vào chiều tối, nhưng không đáng kể. Thời tiết Nam Bộ và TPHCM không có nhiều thay đổi so với ngày 11/12, vẫn là không khí nắng ấm, khô ráo, đặc trưng của mùa khô.

Ngày 12/12, trong khi miền Bắc và miền Trung có sự "trở mình" ngoạn mục về thời tiết, thì Nam Bộ vẫn giữ được sự "bình yên" với nắng đẹp. Đây là điều kiện lý tưởng để người dân Nam Bộ tận hưởng những ngày cuối năm đầy năng động.

Dự báo thời tiết 12/12/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Thủ đô tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, cao nhất 17-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Khu vực Tây Bắc Bộ rét, có nơi rét đậm. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất từ 17-20 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Các tỉnh Đông Bắc Bộ rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; cao nhất từ 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 16-19 độ, phía Nam từ 19-22 độ; cao nhất từ 19-21 độ, phía Nam từ 21-24 độ. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; cao nhất từ 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên

Tây Nguyên có nhiều mây, mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất từ 24-27 độ.

Nam Bộ

Thời tiết Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.