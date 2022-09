Dự báo thời tiết 25/9: Miền Bắc giảm mưa, bão rất mạnh đang hướng vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/9), miền Bắc giảm mưa, trời dịu mát, từ sáng đến chiều nhiều nơi có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các tỉnh khoảng 31-32 độ. Mưa khả năng xảy ra vào chiều tối đến đêm, chủ yếu ở đồng bằng, ven biển, có điểm mưa to kèm giông sét, gió giật.

Khu vực miền Trung vẫn tiếp diễn mưa to đến rất to và giông nhưng lượng mưa có dấu hiệu giảm. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và giông, xảy ra bất chợt trong ngày. Lượng mưa phổ biến giảm còn từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Ở khu vực phía Nam mưa chủ yếu về chiều và dứt nhanh, lượng mưa không quá 50mm, trong ngày đan xen vẫn có những khoảng nắng; nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ, cảm giác khá nóng vào buổi trưa.

Nhiều vùng trên cả nước có mưa. Ảnh minh họa

Cũng trong hôm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái sáng nắng, chiều mưa. Nhiều điểm mưa vừa mưa to, lượng mưa có nơi trên 70mm. Mưa giông ở khu vực này còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Liên quan đến cơn bão có tên quốc tế là Noru đang hướng vào Biển Đông, theo các chuyên gia khí tượng, đây là một cơn bão rất mạnh. Càng vào giữa biển Đông, bão càng mạnh. Dự báo cấp bão mạnh nhất trên Biển Đông khoảng cấp 12-13, giật cấp 16, thậm chí còn có thể mạnh hơn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đặc biệt lưu ý, bão đi rất nhanh, chỉ khoảng 24 tiếng nữa, bão Noru sẽ đi vào biển Đông. Đến 18h ngày 27/9, bão sẽ cách đất liền bờ biển Trung và Bắc Trung Bộ khoảng từ 200-250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Khoảng 1h sáng ngày 28/9, bão có khả năng đổ bộ đất liền.

Những người dân miền Trung chỉ còn gần 2 ngày nữa để chuẩn bị xong các công tác phòng chống bão trước ngày 27/9.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.