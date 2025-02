Sau những ngày nghỉ Tết sum vầy bên gia đình, chắc hẳn nhiều người đang có kế hoạch du xuân, thăm hỏi họ hàng hoặc trở lại với công việc. Vậy thì đừng quên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để có sự chuẩn bị tốt nhất cho những ngày đầu năm mới.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì hình thái thời tiết mưa rét. Cụ thể, từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết, không khí lạnh sẽ tràn về, mang theo mưa rào rải rác và khiến nền nhiệt giảm sâu. Vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện rét đậm, rét hại. Sang ngày 7-8/2, Bắc Bộ lại đón một đợt mưa nữa, nhưng do không khí lạnh lệch Đông nên nhiệt độ sẽ ít thay đổi.

So với ngày mùng 4, nhiệt độ miền Bắc ngày mùng 5 Tết Ất Tỵ có sự thay đổi nhẹ. Hà Nội giảm 1-2 độ, cao nhất chỉ còn 22-24 độ. Phía Tây Bắc Bộ và Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, nhưng vẫn se lạnh vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 2/2/2025:

Phía Tây Bắc Bộ

Trời có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Trời có mây, chiều nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ C; cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 22-24 độ C.