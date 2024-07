EURO 2024 đã diễn ra với không ít bất ngờ, trong đó nổi bật ở vòng tứ kết là việc Bồ Đào Nha và chủ nhà Đức bị loại trong nhánh đấu căng thẳng, với 2 đội trụ lại tạo thành trận bán kết 1 là Tây Ban Nha vs Pháp. Trong khi đó, ở nhánh đấu nhẹ hơn rất nhiều, Anh cùng Hà Lan tạo thành cặp bán kết còn lại.

Tây Ban Nha vs Pháp, Anh vs Hà Lan, ai sẽ hẹn nhau ở chung kết EURO 2024?

Chung kết EURO 2024 sẽ gọi tên ai trong số 4 đội Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan? Jude Bellingham mong rằng Tam sư sẽ thắng Hà Lan và gặp Tây Ban Nha ở trận chiến tranh ngôi vương. Mbappe tham vọng cùng Pháp giơ cao cúp ngay trong giải đấu đầu tiên anh được làm đội trưởng. Tây Ban Nha cũng tinh thần lên cao ngất, trong khi Hà Lan đang cháy lên giấc mơ.

Thế còn các chuyên gia thì sao, họ chọn ai? Hãy cùng điểm danh một số dự đoán 2 cặp đấu bán kết EURO 2024, Tây Ban Nha vs Pháp, Anh vs Hà Lan:

Chuyên gia Marcotti của ESPN: Tôi sẽ nói Tây Ban Nha đấu Hà Lan ở trận chung kết và Tây Ban Nha giành chiến thắng. Đó là điều tôi muốn nhưng có lẽ thực tế là Pháp với một Didier Deschamp kinh nghiệm đầy mình, sẽ lại thắng.

Các chuyên gia có phần nghiêng về khả năng Pháp thắng Tây Ban Nha, bởi kinh nghiệm và độ lì lợm dưới thời Deschamps

Chuyên gia Laurens cũng quả quyết: Tôi vẫn chọn Pháp vì kinh nghiệm của họ trong các giải đấu lớn và là đội phòng ngự tốt nhất tại EURO 2024. Họ sẽ khiến Tây Ban Nha thất vọng ở bán kết và Mbappe cuối cùng cũng tỏa sáng.

Pháp sẽ gặp Anh, đội thắng Hà Lan trên chấm luân lưu, ở chung kết EURO 2024 và Gà trống Goulois sẽ gáy vang!

Chuyên gia Marsden cũng cho rằng Pháp sẽ lấy vé chung kết EURO 2024, với lý giải: Tây Ban Nha dù hay nhất giải đấu nhưng không có đội hình mạnh nhất đấu Pháp, do mất trụ cột hàng thủ Dani Carvajal (treo giò), Pedri chấn thương, trong khi Fabian Ruiz và Dani Olmo bì đặt dấu hỏi về thể lực. Trong khi đó, Pháp có ‘thói quen’ vượt qua ở những trận đấu như thế này, hướng đến trận chung kết lớn thứ 6 dưới thời Deschamps.

Nhưng 2 chuyên gia của Last Word On Sports thì không nghĩ vậy, dự đoán một kết quả ngược lại ở bán kết 1, Tây Ban Nha vs Pháp.

Tây Ban Nha sẽ chứng minh vừa chơi hay, chơi đẹp và cực kỳ hiệu quả, dù đó là Pháp lì lợm và có hàng thủ vô cùng chắc chắn?

Steen Kirby : Tây Ban Nha là đội có 2 trận ghi được từ 3 bàn trở lên tại EURO 2024 đến nay, có thể gây áp lực lên Pháp và ghi bàn trong thế trận cởi mở. Việc Pedri bị chấn thương (nghỉ đến hết giải) là một tổn thất đáng kể cho đội bóng của La Fuente nhưng sẽ không khiến họ thua Pháp. Dự đoán: Tây Ban Nha 1-0 Pháp.

Ben Gray: Tây Ban Nha hay Pháp giành chiến thắng trong trận cầu này sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2024. Đoàn quân của La Fuente là đội có phong độ tốt nhất châu Âu hiện nay, trong khi Pháp vẫn chưa được bàn nào từ tình huống tấn công mở (có 3 bàn tại EURO 2024 với 2 bàn là do đối thủ đá phản cùng quả 11m của Mbappe)… Dự đoán: Tây Ban Nha 1-0 Pháp.

Anh được số đông chuyên gia dự đoán sẽ vượt qua Hà Lan sau trận đấu căng thẳng, dễ có hiệp phụ và thậm chí là loạt đấu luân lưu

Chuyên gia Dawson (ESPN): Tây Nha sẽ đấu Anh ở chung kết EURO 2024, vận may chấm dứt với Tam sư và La Roja ên ngôi.

Ở cặp đấu Anh vs Hà Lan, chuyên gia Ogden (ESPN) đánh giá: Mặc dù Anh chơi tệ trong hầu hết các trận từ đầu giải nhưng Hà Lan không phải là đội bóng thực sự đáng gờm. Họ không có tiền đạo và tuyến giữa cũng không mạnh. Anh có thể đả bại Hà Lan.

Hà Lan sẽ không để Anh 'ru ngủ', thay vào đó kết thúc vận may của Tam sư?

Steen Kirby dự đoán trận Anh vs Hà Lan diễn ra chặt chẽ và thận trọng nên đừng mong có nhiều bàn thắng. Khả năng cao trận đấu phải bước vào hiệp phụ, thậm chí kéo dài sang loạt đấu luân lưu. Dự đoán: Anh 2-1 Hà Lan (trong 120 phút), hoặc anh thắng ở loạt đấu luân lưu 11m.

Chuyên gia Standard cũng cho rằng, Anh vs Hà Lan, bán kết 2 EURO 2024 diễn ra hết sức căng thẳng và cuối cùng đoàn quân Southgate vào chung kết nhờ chiến thắng trong loạt đấu cân não.

Không hẹn mà gặp, chuyên gia Bleacherreport cũng dự đoán một kịch bản tương tự Anh vs Hà Lan, với Tam sư thắng ở chấm 11m.

