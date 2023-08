Kenny Bollwerk là một hướng dẫn viên giúp du khách có những chuyến tham quan chuột về đêm miễn phí trên các tuyến đường gần trung tâm Rockefeller hay ở Flushing và Sunnyside, Queens.

Bollwerk cho biết: “Chuột giống như linh vật của New York. Nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy loài vật này ở đây".

Chuột được ví như linh vật của thành phố New York. Ảnh: Atlantic

Ngoài ra, trong các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội về hành trình khám phá những khu vực có nhiều chuột trong thành phố, Bollwerk đã thu hút số lượng người theo dõi lên tới 10.000 người cùng lúc.

Tuy nhiên, Bollwerk không phải người duy nhất biết tận dụng loài gặm nhấm nổi tiếng ở New York này để làm du lịch. Luke Miller, chủ sở hữu của Real New York Tours, cũng thường xuyên có mặt gần khu phố Tàu để giới thiệu cho nhiều du khách về loài 'chuột New York'.

Miller nói với The Post: “Loài chuột đang giống như những nhân vật nổi tiếng mới ở New York khi trở thành tâm điểm của báo chí".

Cả Bollwerk và Miller đã nói chuyện với một số khách hàng tham gia tour tham quan chuột và được biết rằng một số vị khách đặc biệt đến New York chỉ để nhìn thấy chuột.

Aaron Lidwell và vợ đến từ Altoona, Pennsylvania (Mỹ), là những người đến New York chỉ để nhìn thấy chuột. Họ cho rằng: “Chuột là một trong những điều chúng ta nhất định phải thấy ở thành phố này”.

Lidwell đã rất vui mừng khi thấy một vài chiếc đuôi chuột thò ra ở một công trường xây dựng, đến mức anh ấy thậm chí còn đưa tay xuống và xách nhẹ chúng lên.

Một du khách khác tên Patrick Norris ở St. Louis, cũng đặc biệt hâm mộ những con chuột của New York. "Chúng khiến tôi thực sự muốn đến thành phố này", Norris chia sẻ.

Bên cạnh thủ đô Paris của Pháp, New York cũng là một trong những thành phố nổi tiếng về chuột. Số lượng loài gặm nhấm ở thành phố này thậm chí còn tăng vọt sau đại dịch.

Số lần chuột được nhìn thấy ở New York đã tăng gấp đôi vào năm 2022. Các thanh tra y tế thành phố ghi nhận khoảng 60.000 trường hợp hoạt động của loài gặm nhấm, so với khoảng 30.000 trường hợp của năm trước.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã đăng tuyển người lãnh đạo chiến dịch diệt chuột. Ảnh: Time

Đầu năm nay, thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã đăng tuyển người lãnh đạo chiến dịch diệt chuột với mức lương có thể lên đến 170.000 USD (hơn 4 tỉ đồng) một năm.

"Những con chuột ở New York vô cùng xảo quyệt, phàm ăn và sung mãn, chúng còn nổi tiếng với kỹ năng sinh tồn, nhưng bọn chuột không điều hành thành phố này, người nắm quyền quản lý là chúng ta”, thị trưởng New York khẳng định.

Theo Insider