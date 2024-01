Theo trang Oddity Central (Anh), đúng như tên gọi của mình, đảo nhỏ nhất thế giới 'Just Room Enough' có nghĩa là 'vừa đủ rộng' chỉ đủ sức chứa vài người và một cây xanh. Hòn đảo này chỉ có diện tích khoảng 310 mét vuông và đây cũng chính là lý do nó được mệnh danh là đảo nhỏ nhất thế giới có người ở.

Năm 1950, hòn đảo được một gia đình giàu có họ Sizeland mua lại có ý định làm nơi nghỉ dưỡng rồi tận dụng hết đất trống để xây nhà, trồng cây. Nhưng họ không ngờ rằng hòn đảo đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch được quốc tế công nhận.

Theo quy ước, những bãi đất nổi trên một vùng nước mênh mông sẽ được tính là một hòn đảo thuộc quần đảo Thousand Islands nếu như đáp ứng yêu cầu quanh năm ở trên mặt nước và có ít nhất một cây xanh sinh tồn. Tuy nhiên, cây cuối cùng trên đảo đã chết, gia đình Sizeland phải tận dụng đất trống để trồng một cái cây khác.

Mong ước của gia đình Sizeland về một căn nhà riêng tư, có không gian thoáng đãng để thư giãn vào cuối tuần dường như rất khó trở thành hiện thực. Ngôi nhà và hòn đảo nhanh chóng trở thành một điểm du lịch vãn cảnh hấp dẫn khách du lịch và được ghi vào sách kỷ lục Guiness với danh hiệu hòn đảo nhỏ nhất thế giới có tồn tại sự sống.

Tờ Washington Post từng ghi lại rằng, nếu ghé thăm hòn đảo, du khách phải thật cẩn thận vì 'chỉ cần đi lệch một bước, bạn sẽ thấy mình đang bơi'.

Trước đó, hòn đảo nhỏ nhất thế giới thuộc về hòn đảo có ngọn hải đăng Bishop Rock, nằm tại quần đảo Scilly thuộc Vương quốc Anh. Tuy nhiên, sau khi được cải tạo vào năm 1982, Bishop Rock được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tự động và không cần người canh giữ nữa.

