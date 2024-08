Hai con dốc "thần thánh" ở Phan Thiết (Bình Thuận)

Nếu chọn Phan Thiết là nơi đến du lịch 2/9, du khách có thể tìm tới "dốc dài" và "dốc hoàng hôn" để ngắm cảnh và chụp những bức ảnh ấn tượng.

"Dốc dài" nằm trên đường Xuân Thủy, Mũi Né. Xuôi theo đoạn đường dốc, vùng biển xanh mướt hiện ra trước tầm mắt, xa xa là dãy núi uốn lượn. Khung cảnh được khen "đẹp như trong MV ca nhạc". Nơi đây được mệnh danh là "con dốc thần thánh" khi có thể ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp mắt.

Video đoạn đường ở Mũi Né thu hút 6 triệu lượt xem. Video: Uyên hay đi

Đi qua đoạn dốc này, du khách có thể tới biển Hòn Rơm. Hòn Rơm được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh biển và bãi tắm tuyệt đẹp. Bãi biển ở đây hoang sơ, nước xanh trong, rất lặng gió và an toàn.

Dốc hoàng hôn nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) khoảng 9km, dưới chân núi Cố thuộc phường Phú Hải.

Mỗi thời điểm trong ngày, con đường ven biển này lại mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng đúng như tên gọi "dốc Hoàng Hôn", thời điểm đẹp nhất tại đây là từ 16 - 18h. Chạy xe dọc theo con dốc, du khách có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hít thở không khí trong lành và phóng tầm mắt chiêm ngưỡng mặt biển xanh dần chuyển sang sắc vàng cam của hoàng hôn.

Tới đây, du khách có thể kết hợp tham quan lầu Ông Hoàng, bãi đá Ông Địa.

"Con dốc triệu view" hút khách du lịch. Video: Lê Kim Thành

Tương tự như nhiều dịp nghỉ lễ khác, đảo Phú Quý của Bình Thuận vẫn giữ "sức nóng". Du khách có thể thong thả tắm biển trong làn nước trong xanh, chèo SUP, lặn ngắm san hô, bắt hải sản cùng người dân và dễ dàng có những bức hình "sống ảo" ấn tượng.

Check-in con đường "mọc" giữa biển, "Hawaii thu nhỏ" ở Khánh Hòa

Đảo Điệp Sơn (vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang hơn 60km, tương đương 70 - 80 phút di chuyển bằng ô tô.

Đây là điểm đến thu hút du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh, trong veo, bờ cát trắng mịn, được ví von như "Maldives phiên bản Việt Nam". Từ trên cao nhìn xuống, cụm đảo Điệp Sơn giống hình ông Phật đang nằm nên người dân còn gọi là đảo Phật Nằm.

Tại đây có con đường cát trắng "hiếm có khó tìm", lúc ẩn lúc hiện giữa đại dương mênh mông, được gọi là "Thủy đạo Điệp Sơn". Con đường nối liền Hòn Bịp, Hòn Quạ và Hòn Ó. Những ngày nắng đẹp, nước biển trong vắt, du khách còn có thể chiêm ngưỡng từng đàn cá bơi lội hay san hô.

Con đường cát trắng giữa biển độc đáo. Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video về một bãi tắm tại Nha Trang có tên gọi Mini Beach với làn nước xanh như ngọc, được ví von như "Hawaii thu nhỏ" ở Việt Nam. Nhiều tấm ảnh check-in tại bãi tắm này đã nhận được "bão like".

Đây là bãi biển nhỏ nằm trên Hòn Miễu - một trong những đảo đẹp nhất vùng vịnh, gần đất liền, cách Cảng Du lịch Nha Trang chỉ khoảng 7 phút đi bằng cano. Bãi tắm chỉ dài khoảng 300m nhưng nước rất trong, sạch, mang màu xanh ngọc đẹp mắt, cát trắng mịn. Tại đây có những nhà chờ lợp bằng tranh, đan xen với hàng chục chiếc dù trắng, hàng ghế gỗ sát bờ biển và được bao phủ bởi nhiều cây xanh, hàng dừa cao vút.

Để đến bãi tắm này, du khách có thể đi tự túc hoặc theo tour. Ảnh: Mini Beach

Thác nước tuyệt đẹp ở Quảng Trị hút khách tới 'chữa lành'

Nằm cách trung tâm thành phố Đông Hà khoảng 120km, thác Tà Puồng (ở thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất tỉnh Quảng Trị, nhất là vào mùa hè. Nơi đây sở hữu khung cảnh hoang sơ, xanh mát với nhiều hoạt động “giải nhiệt”, mang lại cho du khách cảm giác được “chữa lành”, hòa mình vào thiên nhiên.

Du khách tới thác Tà Puồng "giải nhiệt". Ảnh: Hoài An

Tới đây, ngoài thưởng ngoạn cảnh đẹp và bơi lội, du khách có thể tham gia một số hoạt động rèn luyện thể lực như chèo SUP, chèo thuyền tre, trekking, leo núi,… hoặc tham quan động Tà Puồng cách đó không quá xa. Du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức đặc sản bản địa với nhiều món ngon như măng rừng, mẹt gà lên mâm,… do chính đồng bào ở đây chế biến.

Những địa điểm "vắng nhưng chất" ở Quảng Ngãi

Ngoài bãi biển Mỹ Khê, đảo Lý Sơn, du khách tới Quảng Ngãi có thể tham khảo lịch trình ghé thăm cảng Mỹ Á, biển Hóc Mó, biển Châu Me, Hòn Nhàn, mũi Ba Làng An, bãi Xếp, bờ kè Nghĩa An.

Bãi Xếp – Hòn Nhàn thuộc xóm Ghềnh Đá, Bình Châu, Bình Sơn. Bãi Xếp được hình thành từ hoạt động phun trào và kiến tạo của vùng trầm tích núi lửa. Biển ở đây rất cạn và trong, du khách có thể lội bộ bắt cua ốc, rong biển.

Còn tới Hòn Nhàn, du khách có thể thỏa thích ngắm biển cả bao la, nhìn về phía Ba Làng An, ngọn hải đăng,... Đặc biệt, đảo Lý Sơn hiện ra khá rõ nét. Bạn có thể lặn, chèo SUP giữa bãi biển hoang sơ, xanh ngắt.

Hòn Nhàn cách bờ biển khoảng 15 phút đi thuyền. Tuy nhiên, dịch vụ du lịch còn chưa phát triển. Ảnh: Trương Mạnh Huy

Thăm Hải Vân Quan trên đỉnh đèo Hải Vân

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, giữa địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Công trình gần 200 năm tuổi, được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn, được hai địa phương phối hợp trùng tu, phục hồi từ ngày 19/12/2021.

Đầu tháng 8, di tích được mở cửa để người dân, du khách tham quan. Địa điểm này dự kiến sẽ thu hút nhiều du khách dịp nghỉ lễ 2/9.

Từ Hải Vân Quan, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn về phía Thừa Thiên Huế với con đèo Hải Vân hùng vĩ, quanh co uốn lượn. Nếu hướng về phía TP Đà Nẵng, du khách thể thể thưởng ngoạn toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp với vịnh Đà Nẵng tựa như tranh vẽ.

Check-in "góc Singapore" ở Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Quảng trường biển tại Sầm Sơn đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Quảng trường có không gian xanh mát, kiến trúc, cảnh quan được thiết kế mang tính biểu tượng như hòn Trống Mái, trống đồng Đông Sơn,…

Nơi đây còn gây ấn tượng với du khách nhờ show trình diễn nhạc nước miễn phí hàng đêm: Hai đài phun nước sử dụng công nghệ Đức, 300 vòi phun và hệ thống chiếu sáng kết hợp loa toàn dải, loa siêu âm đồng bộ, được điều khiển bởi hệ thống phần mềm hiện đại.

Công viên nước mới mở ở Sầm Sơn cũng là địa điểm trải nghiệm thú vị. Công viên cũng ra mắt nhiều trò chơi lần đầu xuất hiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là những đường trượt cảm giác mạnh đạt kỷ lục cao nhất như Thần sóng hung tàn và Cá mập siêu bạo chúa.

Nếu tới Thanh Hóa để du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 nhưng muốn tìm kiếm địa điểm nghỉ ngơi yên tĩnh, du khách có thể tham khảo Pù Luông hay Bãi Đông.

Bãi Đông thuộc bán đảo Nghi Sơn, cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 60km về phía Nam và cách Hà Nội hơn 200km. Khoảng 3 năm trở lại đây, Bãi Đông được nhiều du khách yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình, nước biển trong xanh, di chuyển thuận lợi, hải sản tươi ngon và giá thành rẻ.

Nơi đây có bờ biển dài, bao quanh là núi cao, ghềnh đá. Từ các ghềnh đá ven biển, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh và hoàng hôn ấn tượng, được ví von đẹp không kém Lý Sơn, Phú Quốc.

Cảnh bình minh hay hoàng hôn tại Bãi Đông được du khách đặc biệt yêu thích. Ảnh: Jessica Lila/Quốc Duy

Khu bản tồn thiên nhiên Pù Luông cách Hà Nội khoảng 170km, nằm trên địa bàn huyện Bá Thước và Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Pù Luông được nhiều du khách ưa thích, ưu ái đặt tên là "Sa Pa thu nhỏ giữa xứ Thanh".

Đầu tháng 9 là thời điểm các thửa ruộng tại Pù Luông bắt đầu chín, tạo nên cảnh quan đẹp mắt. Tới đây du khách có thể đi thăm bản Kho Mường, thác Hiêu, suối Chàm, đỉnh Pù Luông...

Pù Luông có cảnh quan ấn tượng, thu hút du khách. Ảnh: Linh Trang