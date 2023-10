Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1 triệu lượt người, giảm 13,4% so với tháng trước nhưng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách hàng đầu tới Việt Nam với ước đạt 2.584.840 lượt khách. Tiếp theo là Trung Quốc với 1.122.572 lượt khách. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ lần lượt là các thị trường gửi khách lớn thứ 3 và 4 với 575.101 lượt khách và 548.866 lượt khách.

Với lợi thế là những điểm đến thân thiện, mến khách, có nhiều danh lam thắng cảnh – đến nay thị trường du lịch các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP Đà Nẵng đã sôi động trở lại. Thống kê của các tỉnh cho thấy, lượng khách quốc tế đến tham quan tăng vọt…

Một ngày Đà Nẵng đón đoàn khách quốc tế gần 1.800 người

Mới đây, tàu biển Resorts World One do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tại Đà Nẵng khai thác đưa 1.781 khách quốc tịch Anh, Úc, Canada, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia… cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng lúc 10h sáng 4/10.

Tàu biển Resorts World One chở gần 1.800 du khách quốc tế cập cảng Tiên Sa sáng 4/10.

Đoàn gần 1.800 du khách có thời gian khoảng 10 tiếng để đi tham quan, mua sắm tại thành phố và các địa phương lân cận. Tại Đà Nẵng khách sẽ đi tham quan các khu điểm du lịch như Sun World Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng (Bán đảo Sơn Trà), Bảo tàng Điêu khắc Chăm; Tại Quảng Nam du khách tham quan phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn...

Theo báo cáo của Sở Du lịch, chỉ tính trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 đến 4/9) tổng lượng khách đến Đà Nẵng đạt khoảng 254.000 lượt, tăng 6,3% so với năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt gần 78.900 lượt và khách nội địa đạt hơn 175.100 lượt. Với lượng khách tăng đã đưa tổng thu du lịch ước đạt gần 915 tỷ đồng; khách du lịch chủ yếu đi lẻ, chiếm khoảng 85%; lượng khách lưu trú đạt khoảng 75.500 lượt, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Quảng Nam: Du lịch đóng góp tích cực vào tăng trưởng

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Nam, 9 tháng đầu năm, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; các ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động tổ chức và liên kết nhiều sự kiện, chương trình để đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, lượng khách tham quan và lưu trú trong 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt là thị trường khách quốc tế tăng mạnh và dần phục hồi.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Công Sáng

Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ (VA) 9 tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ, đóng góp 1,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế (quý 3 tăng 3,9%; đóng góp 1,22 điểm phần trăm); thấp hơn mức tăng 7,8% của 9 tháng năm 2022, cao hơn mức tăng 1,7% và mức giảm 0,05% của cùng kỳ năm 2021, 2020. Cụ thể tăng ở một số ngành dịch vụ: dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 2,9%...

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trong tháng 9 đạt hơn 0,53 triệu lượt khách (khách quốc tế ước đạt hơn 0,3 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt 0,23 triệu lượt khách). Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 650 tỷ đồng và thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.457 tỷ đồng. So với cùng thời điểm năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 9 tháng đạt hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 1,56 lần (khách quốc tế ước đạt hơn 3 triệu lượt khách, tăng 8 lần; khách nội địa ước đạt gần 3,4 triệu lượt khách, giảm 1,1 lần). Doanh thu du lịch đạt 6.590 tỷ đồng và thu nhập xã hội từ du lịch đạt 15.487 tỷ đồng…

Quảng Ngãi: Khách du lịch tăng 66%

Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 9 tháng năm 2023, khách du lịch đến Quảng Ngãi đạt 919 nghìn lượt, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước, đạt 128% so với kế hoạch năm 2023. Doanh thu lĩnh vực du lịch đạt 818 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, đạt 91% so với kế hoạch năm 2023.

Du khách đến tham quan lại Lý Sơn

Chụp ảnh tại cột cờ trên đảo Lý Sơn

Trong 3 tháng cuối năm 2023, ngành VH-TT&DL tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao. Tăng cường triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực VH-TT&DL…Đối với lĩnh vực du lịch, ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch mới, chuyển giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng…tại các địa phương.

Bình Định đón trên 4,3 triệu lượt khách, tăng 21,2%

UBND tỉnh Bình Định cho biết, với việc tổ chức nhiều chương trình, lễ hội quảng bá hình ảnh du lịch, đất nước con người Bình Định đến với các du khách, người dân trong và ngoài tỉnh trong thời gian qua đã thu hút đông đảo du khách đến với Bình Định.

Các khu, điểm du lịch đã chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc để mang lại các trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ cho du khách, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút du khách.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngành du lịch Bình Định ước đón được trên 4,3 triệu lượt khách, tăng 21,2% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 14.528 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Du khách khám phá các điểm du lịch ở Bình Định

Ảnh: Diễm Phúc

Theo UBND tỉnh, bên cạnh thu hút du khách đến với tỉnh, ngành du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; kiểm tra hoạt động vận tải khách du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; tạo hình ảnh về một không gian đẹp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút du khách trong và ngoài nước...