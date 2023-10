Chưa có cơ sở xem xét đề xuất chuyển nhượng 0,4ha đất

Liên quan đến dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về việc thu hồi đất.

Theo Sở TN&MT Lâm Đồng, việc thu hồi đất của dự án trên thuộc trường hợp Nhà nước không bồi thường về đất và không bồi thường tài sản gắn liền với đất.

Sau khi bị chấm dứt hoạt động dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên, Công ty Trung Nguyên đề xuất được chuyển nhượng 0,433ha đất đã được giao có thu tiền sử dụng đất.

Sở TN&MT Lâm Đồng cho rằng đề xuất này chưa có cơ sở xem xét vì công ty không chỉ vi phạm Luật Đầu tư 2014 mà còn vi phạm Luật Đất đai 2013.

Để có đầy đủ cơ sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở TN&MT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thêm thông tin việc chấm dứt hoạt động dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên vì lý do chậm đưa đất vào sử dụng theo Luật Đất đai 2013.

Dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên bị chậm tiến độ 4 năm. (Ảnh: B.P.N)

Bởi theo Luật Đất đai 2013, trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn 24 tháng và phải nộp ngân sách khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian chậm tiến độ dự án trong thời gian này.

Qua rà soát hồ sơ, Sở TN&MT nhận thấy Công ty Trung Nguyên chưa thực hiện gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đề nghị Sở Tư pháp cho ý kiến về việc sau khi bị chấm dứt dự án thì Công ty Trung Nguyên có được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đối với 0,433ha đất có thời hạn sử dụng lâu dài hay không?

Nguồn gốc đất công

Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên legend – Lộc An (Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên) toạ lạc tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Dự án này có quy mô 1,55ha, do Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) làm chủ đầu tư.

Được chấp thuận chủ trương vào tháng 10/2017, theo tiến độ phê duyệt, đến hết quý III/2019 dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên phải hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Về nguồn gốc khu đất 1,55ha của dự án, đây là đất thuộc Nông trường chè 26/3, được UBND tỉnh thu hồi và cho Công ty TNHH trà Tiến Đạt II (Công ty Tiến Đạt II) thuê.

Cụ thể, năm 1995, Công ty Tiến Đạt được thuê 0,92ha đất để xây nhà máy chế biến chè. Đến năm 1998, doanh nghiệp này tiếp tục được giao và thuê 0,63ha đất để sử dụng vào mục đích chuyên dùng.

Năm 2002, Công ty Tiến Đạt II được cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm: Giấy chứng nhận 1,119ha đất chuyên dùng có thời hạn sử dụng đến năm 2020 và giấy chứng nhận 0,433ha đất chuyên dùng được sử dụng lâu dài.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Công ty Tiến Đạt II đã chuyển nhượng toàn bộ 1,55ha đất nói trên cho Công ty Trung Nguyên.

Năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Công ty Trung Nguyên tiếp tục sử dụng khu đất trên với 1,119ha đất thuê trả tiền một lần, sử dụng đến năm 2020 và 0,433ha đất nhận chuyển nhượng, sử dụng lâu dài. Sở TN&MT sau đó đã cấp hai giấy chứng nhận cho Công ty Trung Nguyên.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 23/12/2021, căn cứ tiến độ phê duyệt, đến quý III/2019 dự án phải hoàn thành, đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, qua xác minh, Công ty Trung Nguyên mới chỉ hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa tiến hành đầu tư xây dựng, chậm tiến độ 4 năm.

Ngoài chậm tiến độ dự án theo Luật Đầu tư 2014, Công ty Trung Nguyên còn vi phạm Luật Đất đai 2013 khi chậm đưa đất vào sử dụng. Trên cơ sở đó, tháng 9/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt dự án.