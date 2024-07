Khoảng 8h58 sáng nay, tại Km49+400 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Thời điểm trên, xe bán tải BKS: 38C-195.xx do tài xế Đặng Quốc Hoàng (SN 1983, quê Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe chở các anh Trịnh Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng (SN 1988, ở Nghệ An), khi đang lưu thông thì phanh gấp. Xe khách 16 chỗ BKS: 15F-006.xx (trên xe chở 11 hành khách) do tài xế Quách Văn Lâm (SN 1989, ở Hòa Bình) điều khiển đi phía sau, đã đâm vào đuôi xe bán tải.

Sau va chạm, tài xế Quách Văn Lâm xuống xe tranh luận với người trên xe bán tải, trong đó có các anh Trịnh Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng.

Ngay lúc đó, ô tô con BKS: 30K-757.xx do tài xế Trần Ngọc Thế (ở Thái Bình) điều khiển đã tông vào xe khách. Phương tiện này không có dấu hiệu giảm tốc độ trước khi gây tai nạn.

Vụ tai nạn khiến anh Trịnh Tuấn Anh và Quách Ngọc Lâm tử vong tại chỗ; tài xế xe con là Trần Ngọc Thế bị thương, mắc kẹt trong cabin; nhiều người khác bị thương. Tại hiện trường, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Tại hiện trường, 3 phương tiện hư hỏng nặng.