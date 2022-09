Đường dây làm giả chứng minh thư để làm thẻ ngân hàng, vay tiền qua App

Hôm nay (6/9), TAND TP Hà Nội đưa đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ra xét xử phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 4/2021, qua mạng xã hội, Phạm Văn Chuân (SN 1993, ở Nam Định) quen biết Đỗ Quốc Đạt (SN 1995, ở Hưng Yên), Nguyễn Văn Duy (SN 1990, ở Hà Nội), Trịnh Tiến Toàn (SN 2000, ở Phú Thọ) và đối tượng tên Phi (chưa rõ nhân thân).

Cả nhóm thỏa thuận làm giả CMND rồi mang đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng và thẻ ATM để bán lại kiếm lời.

Để thực hiện hành vi, Chuân thuê căn hộ ở quận Ba Đình, Hà Nội làm nơi sinh hoạt và chuẩn bị các dụng cụ như máy ép chìm dấu giáp lai ảnh của Công an TP.HCM, máy ép plastic, máy in ảnh, giấy in ảnh, giấy nilon ép CMND.

Chuân và Duy mua nhiều CMND ở các nhà nghỉ, hiệu cầm đồ trên địa bàn Hà Nội với giá từ 300-350 nghìn đồng/chiếc.

Bị cáo Chuân phát CMND cho vợ là Trần Thị Biên (SN 1996, ở Nam Định) và Duy, Đạt, Toàn, Phi để mọi người tự đối chiếu, nếu thấy phù hợp với độ tuổi của mình thì bóc ảnh trong CMND để dán ảnh của mình vào. Sau đó, Chuân dùng dụng cụ cầm tay ép chìm dấu giáp lai ảnh và ép plastic lại.

Sau khi hoàn thành việc làm giả, Chuân phát lại CMND cho đồng bọn kèm theo 1 sim điện thoại di động và hướng dẫn mọi người đến ngân hàng mở tài khoản và thẻ ATM.

Sau khi được nhận thẻ ngân hàng, Chuân rao bán trên mạng xã hội với giá 1,8 triệu đồng/bộ gồm CMND giả, thẻ ngân hàng, sim điện thoại. Chuân trả cho mỗi thành viên tham gia làm giả chứng minh thư từ 300- 500 nghìn đồng/bộ và hưởng số tiền còn lại.

Đến khoảng tháng 5/2021, vợ chồng Chuân tiếp tục rủ đồng bọn làm giả CMND để vay tiền của một số tổ chức tín dụng thông qua các App cho vay tiền (phần mềm cho vay tiền qua mạng Internet), sau khi nhận tiền vay sẽ không trả mà chiếm đoạt luôn số tiền này.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lương Thanh Tuấn, Triệu Văn Hải (cùng SN 1990, ở Lạng Sơn) và Lương Mạnh Hà (SN 1993, ở Lạng Sơn) còn tự cắt, dán ảnh của mình để làm giả CMND, đồng thời tải các phần mềm cho vay tiền trên mạng rồi đăng ký vay tiền bằng CMND giả để chiếm đoạt tiền.

Vào chiều 27/5/2021, Tổ công tác 29//141, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yên phát hiện Đạt và Chuân điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon bên trong có 95 CMND và 31 thẻ ngân hàng mang tên khác nhau. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao Chuân, Đạt và các đồ vật, tài sản thu giữ cho Công an huyện Thanh Trì.

Cùng ngày, công an khám xét nơi ở của Chuân thu giữ máy ép plastic, máy tính… Các đối tượng liên quan tiếp tục được triệu tập đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Chuân thừa nhận cùng đồng phạm làm khoảng 100 bộ đồ vật, tài liệu gồm CMND, thẻ ATM, sim điện thoại rồi rao bán trên mạng xã hội, thu lời khoảng 200 triệu đồng.

Do hành vi vay tiền qua App, cơ quan điều tra chưa xác định được các bị hại nên tách tài liệu để xác minh, làm rõ sau.

Trước đó, TAND huyện Thanh Trì, Hà Nội xử phạt bị cáo Chuân mức án 48 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 20- 42 tháng tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tuấn và Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa phúc thẩm sau khi đánh giá vai trò, tình tiết giảm nhẹ đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm cho Tuấn và Hải từ 20 tháng tù giam thành 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.