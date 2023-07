Theo Sina, tin tức hôn lễ của Dương Tử Quỳnh vừa được một số người lan truyền trên mạng xã hội. Cả hai tổ chức lễ cưới theo hình thức riêng tư, chỉ mời số ít bạn bè và người thân gia đình.

Dương Tử Quỳnh và ông xã kết hôn sau nhiều năm bên nhau.

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, Dương Tử Quỳnh mặc váy dạ tiệc, tóc xõa, sánh vai cùng chồng. Họ nở nụ cười hạnh phúc vì cái kết đẹp sau 19 năm. Quan khách có mặt bao quanh, cùng cô dâu - chú rể cắt bánh kem chúc mừng.

Trong tấm thiệp mời gửi đến khách, cả hai viết: "Chúng tôi gặp nhau ở Thượng Hải vào ngày 4/6/2004. Ngày 26/7/2004, tôi cầu hôn Dương Tử Quỳnh và cô ấy đã đồng ý. Sau 6992 ngày dài đằng đẵng, vào ngày 27/7, tại Geneva, chúng tôi đã cùng nhau kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt này với sự đồng hành của gia đình và bạn bè".

Cặp đôi mời số ít bạn bè, người thân trong tiệc cưới.

Jean Todt – ông xã nữ diễn viên năm nay 78 tuổi, là doanh nhân. Ông từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari, Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA). Ông trải qua một đời vợ, có con trai riêng.

Trong một bài phỏng vấn, Dương Tử Quỳnh nói cả hai vẫn mặn nồng, ngọt ngào sau thời gian dài gắn bó. Họ khích lệ nhau trong công việc và cuộc sống. Lịch trình cặp đôi đều bận rộn do thường công tác khắp thế giới. Khi ông xã bận, cô cố gắng sắp xếp để gặp bạn đời và ngược lại.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Cũng trong năm này, cô bắt đầu đóng phim, sau đó ghi dấu ấn với các vai hành động, võ thuật trong Câu chuyện cảnh sát 3, Siêu cảnh sát, Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long... Trong 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Oscar 2023, với vai trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Thúy Ngọc