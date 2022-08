Dương Tử Quỳnh và dàn sao khủng tham gia phim hoạt hình duy nhất ra rạp 2/9

Phim xoay quanh câu chuyện về Hank, một chú chó đáng yêu luôn ấp ủ trong đầu hoài bão một ngày cậu sẽ trở thành samurai vĩ đại. Với mơ ước đó, Hank đã lên đường nhằm tìm kiếm định mệnh. Nhưng thật không may khi nơi mà cậu tìm thấy lại là thị trấn Kakamucho kỳ lạ và thờ ơ - một vùng đất mà ở đó Hank khác biệt hoàn toàn so với mọi người xung quanh. Đơn giản vì cậu là một chú chó, còn cư dân là… mèo. Và như chúng ta đều biết, mèo vốn ghét chó.

Cũng vì mong muốn giành được tình cảm của cư dân thị trấn, Hank đã vô tình mắc vào một âm mưu đen tối nhằm thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu xấu xa. Chỉ có một trở ngại nhỏ trên con đường thống trị thế giới (đúng hơn là thống trị Kakamucho) của Ika, và hắn định lợi dụng Hank nhằm hỗ trợ trong công cuộc đánh đuổi họ ra khỏi thành phố quê hương mãi mãi. Dũng cảm bước lên phía trước chặn đứng âm mưu của Ika là Jimbo – vốn từng là một samurai tiếng tăm đình đám một thời và Emiko – một cô mèo mạnh mẽ có chung ước mơ với Hank. Bộ ba này đã cùng nhau dấn thân vào một hành trình phiêu lưu đầy những thử thách cam go. Trong hành trình đó, họ sẽ thấy mình vượt qua được những định kiến và nhận ra giá trị đích thực của tình bạn.

Phim được đầu tư kinh phí 45 triệu USD, thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao như Michael Cera, Ricky Gervais, Samuel L. Jackson và Dương Tử Quỳnh mà chỉ một trong số những cái tên đó cũng đủ sức kéo khán giả đến rạp.

Dương Tử Quỳnh lồng tiếng cho nhân vật mèo Yuki. Ngôi sao châu Á này từng được biết đến với hàng loạt dự án lớn như: Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha, Crazy Rich Asians, Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring... Trong khi đó, Samuel L. Jackson nổi tiếng nhất với vai Nick Fury trong vũ trụ Marvel sẽ lồng tiếng cho vai mèo Jimbo trong Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó. Nam diễn viên da màu tham gia hơn 200 phim với nhiều bộ phim đình đám như Spider-Man: Far from Home, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Hitman's Wife's Bodyguard, Kong: Skull Island, Die Hard with a Vengeance, Pulp Fiction, Django Unchained....

Dương Tử Quỳnh và Samuel L. Jackson.

Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó dự định phát hành từ năm 2017 nhưng phải hoãn nhiều lần vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự án đầy hấp dẫn này đánh dấu màn hợp tác lần đầu giữa hai cái tên vô cùng chất lượng, từng đứng sau thành công của nhiều siêu phẩm hoạt hình như The Lion King, Big Hero 6 – Rob Minkoff và Mark Koetsier.

Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó được lấy cảm hứng từ Blazing Saddles - tác phẩm ra mắt năm 1974 của đạo diễn Mel Brooks. Blazing Saddles được xem là một trong những di sản điện ảnh Hollywood, đứng hạng 6 trong danh sách 100 phim hài hước nhất mọi thời đại và mang về 3 đề cử Oscar danh giá. "Một phim hoạt hình đầy ắp những pha hành động gay cấn với sự góp giọng của một đội ngũ lồng tiếng tài ba giúp thổi hồn cho các nhân vật thật sống động trên màn ảnh rộng. Chuyện phim cũng truyền tải những thông điệp sâu sắc về sự hòa nhập và việc được cộng đồng đón nhận. Đây chắc chắn sẽ là món ăn phù hợp để cả gia đình cùng nhau thưởng thức", Rob Minkoff chia sẻ.

Hai nhân vật mèo Jimbo và Yuki do Dương Tử Quỳnh và Samuel L. Jackson lồng tiếng.

Phim có suất chiếu đặc biệt vào 27 và 28/8 trước khi chính thức khởi chiếu từ 1/9/2022. Đây cũng là bộ phim hoạt hình duy nhất dành cho cả gia đình ra rạp vào đúng kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9.